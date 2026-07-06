FOTO Hit prijedlog Zagrepčana nakon bazena u Dubravi: 'Nikom neće smetati'

Nakon što su u Dubravi postavljeni montažni bazen na ulici , na Redditu se pojavila fotomontaža koja je nasmijala brojne Zagrepčane. Na njoj se vidi kako bi bazeni mogli izgledati i u samom centru grada, smješteni između tramvajskih tračnica. Autor objave uz fotografiju je napisao: "U Dubravi na kolnicima, a u centru nek' bazeni budu na tramvajskima, nikom neće smetati."

Objava je brzo prikupila velik broj reakcija, a korisnici su nastavili nizati duhovite prijedloge. "Trebaš prvo prizvati duh svetog Bandića, zaštitnika graditelja fontana", našalio se jedan korisnik, dok je drugi odgovorio kratkim: "Amen." Neki su otišli i korak dalje pa su predložili da se "lijepo otpliva do Borongaja", a drugi su dodali da bi uz bazene trebalo postaviti i obelisk, aludirajući na poznate zagrebačke fontane. Bilo je i ozbiljnijih prijedloga. Jedan korisnik napisao je kako bi se od Draškovićeve prema džamiji takvo rješenje možda čak moglo izvesti, dok je drugi u šali predložio monorail umjesto tramvaja kako bi se ispod oslobodio prostor za biciklističke staze, pješake i – još bazena.

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