FIFA oštro odgovorila UEFA-i zbog poništenja crvenog kartona: 'To je uobičajena mjera pa se ne postavljaju pitanja'

FIFA-ina odluka da poništi crveni karton prvome napadaču američke nogometne reprezentacije Folarinu Balogunu, odnosno suspendira mu kaznu neigranja na godinu dana, postala je glavna tema vezana uz Svjetsko prvenstvo. Kritike na tu odluku dolazile su sa svih strana, pojavile su se teorije zavjere kako je riječ zapravo o odluci Donalda Trumpa, a na kraju se ispostavilo da stvarno jest postajao razgovor između američkog predsjednika i predsejdnika FIFA-e Giannija Infantina.

Nakon salvi kritika i teških riječi koje su stizale na račun FIFA-e, napokon se oglasio čelnik njenog Odbora za disciplisnke postupke. On tvrdi kako je njihov potez u potpunosti legalan i kako ne postoji članak koji tvrdi kako FIFA nema pravo suspendirati ili čak poništiti kaznu igraču, ako se nakon provjere ispostavi da je ona prestroga.

Hrvatski reprezentativac radi transfer života: Odlazi u najveći svjetski klub za 80 milijuna eura?! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ističe kako FIFA ima pravo suspendirati svaku kaznu kada smatra da je to potrebno, a da se na kraju ne radi o manipuliranju ishoda utakmice, što ovdje (kažu) nije slučaj. Dakle, tvrde kako je njihov potez u potpunosti regularan.

Zanimljivo je i što su na kraju odgovorili UEFA-i, europskoj nogometnoj organizaciji koja je vrlo oštro kritizirali odluku oko Baloguna. Kako kažu, UEFA ih krivi za nešto što ionako sama radi.

- Razmatranje pravnih posljedica crvenih kartona u nogometu nije novost u suvremenom sportu. Primjerice, u većini elitnih liga nacionalnih saveza članica UEFA-e poništavanje crvenih kartona uobičajena je disciplinska mjera, a pritom se nikada nije postavljalo pitanje prelaska bilo kakve „crvene linije”. Također valja naglasiti da u predmetu koji je ovdje predmet rasprave crveni karton nije poništen. Suspenzija učinaka crvenog kartona na temelju izričite odredbe mjerodavnih propisa znatno je uravnoteženija mjera - navodi se u priopćenju Disciplinskog odbora.