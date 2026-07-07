Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RAT FIFE I UEFE

FIFA oštro odgovorila UEFA-i zbog poništenja crvenog kartona: 'To je uobičajena mjera pa se ne postavljaju pitanja'

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
07.07.2026.
u 00:14

Primjerice, u većini elitnih liga nacionalnih saveza članica UEFA-e poništavanje crvenih kartona uobičajena je disciplinska mjera, a pritom se nikada nije postavljalo pitanje prelaska bilo kakve „crvene linije”

FIFA-ina odluka da poništi crveni karton prvome napadaču američke nogometne reprezentacije Folarinu Balogunu, odnosno suspendira mu kaznu neigranja na godinu dana, postala je glavna tema vezana uz Svjetsko prvenstvo. Kritike na tu odluku dolazile su sa svih strana, pojavile su se teorije zavjere kako je riječ zapravo o odluci Donalda Trumpa, a na kraju se ispostavilo da stvarno jest postajao razgovor između američkog predsjednika i predsejdnika FIFA-e Giannija Infantina.

Nakon salvi kritika i teških riječi koje su stizale na račun FIFA-e, napokon se oglasio čelnik njenog Odbora za disciplisnke postupke. On tvrdi kako je njihov potez u potpunosti legalan i kako ne postoji članak koji tvrdi kako FIFA nema pravo suspendirati ili čak poništiti kaznu igraču, ako se nakon provjere ispostavi da je ona prestroga. 

Hrvatski reprezentativac radi transfer života: Odlazi u najveći svjetski klub za 80 milijuna eura?!

Ističe kako FIFA ima pravo suspendirati svaku kaznu kada smatra da je to potrebno, a da se na kraju ne radi o manipuliranju ishoda utakmice, što ovdje (kažu) nije slučaj. Dakle, tvrde kako je njihov potez u potpunosti regularan.

Zanimljivo je i što su na kraju odgovorili UEFA-i, europskoj nogometnoj organizaciji koja je vrlo oštro kritizirali odluku oko Baloguna. Kako kažu, UEFA ih krivi za nešto što ionako sama radi. 

- Razmatranje pravnih posljedica crvenih kartona u nogometu nije novost u suvremenom sportu. Primjerice, u većini elitnih liga nacionalnih saveza članica UEFA-e poništavanje crvenih kartona uobičajena je disciplinska mjera, a pritom se nikada nije postavljalo pitanje prelaska bilo kakve „crvene linije”. Također valja naglasiti da u predmetu koji je ovdje predmet rasprave crveni karton nije poništen. Suspenzija učinaka crvenog kartona na temelju izričite odredbe mjerodavnih propisa znatno je uravnoteženija mjera - navodi se u priopćenju Disciplinskog odbora.
Ključne riječi
SP 2026. odgovor UEFA FIFA

Komentara 1

Pogledaj Sve
XY
XYZ52
00:50 07.07.2026.

FIFA je mafijaško gnjezdo, pa nas njihove odluke ne bi trebale iznenaduti. Po pogledajte tog Infantina, tko je njega pogurao na tu poziciju, to je tipična faca talijanskog mafijaša.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!