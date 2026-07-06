Kad će kafić s naljepšomm terasom u Zagrebu ponovno otvoriti? Pitali smo vlasnike, evo što su nam rekli

Kako smo pisali prije nekoliko dana, kafić s najljepšom terasom u Zagrebu otišao je pod ključ. Vidikovac cafe, smješten u sklopu jednog od najprepoznatljivijih objekata u metropoli, traži novog zakupnika, a natječaj je prije nekoliko dana zatvoren. Pristigle ponude su otvorene, a upravo je u tijeku odabir budućeg zakupnika vrijednog prostora. Ustanovu Priroda Grada Zagreba, koja upravlja vidikovcem i provodi natječaj, pitali smo u kojoj je fazi postupak te kada se očekuje otvaranje znamenitog kafića.

– Ponude za zakup ugostiteljskog objekta otvorene su 2. srpnja. Trenutno ih pregledava tročlano stručno povjerenstvo koje će do kraja ovog tjedna utvrditi koje su ponude potpune i prihvatljive, te predložiti Upravnom vijeću odabir najpovoljnijeg ponuđača – kriterij je najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Konačnu odluku donosi Upravno vijeće na sjednici koja se očekuje krajem srpnja, nakon čega ćemo je odmah objaviti na našoj mrežnoj stranici www.prirodazagreb.hr kako bi svi zainteresirani imali pravovremenu informaciju. Nakon objave slijedi zakonski rok od osam dana za eventualne prigovore, a potom najpovoljniji ponuđač ima 30 dana za potpisivanje ugovora o zakupu. Tek nakon toga novi zakupnik mora ishoditi minimalne tehničke uvjete potrebne za početak rada.

FOTO Zbog radova nastao prometni čep: Pogledajte prizore s jednog od najopterećenijih križanja u Zagrebu

Želja nam je svima da objekt počne raditi čim prije. Čim ćemo imati službenu odluku Upravnog vijeća, rado ćemo vam je proslijediti. Ime odabranog ponuđača u ovom trenutku još ne možemo potvrditi jer postupak formalno nije okončan -– odgovorili su nam.

Prema tekstu natječaja, u zakup se daje poslovni prostor koji se sastoji od donje nenatkrivene terase površine 200 kvadrata, natkrivene terase od 148 kvadrata, gornje nenatkrivene terase s panoramskim pogledom od 123 kvadrata, kuhinje, WC-a i spremišta. Ukupna površina unutarnjeg prostora koja se daje u zakup, a koja uključuje kuhinju, sve prateće prostorije i spiralno stepenište iznosi 31 m2. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 2500 bez, odnosno 3125 eura s PDV-om, s tim da se ona ne plaća od prosinca do ožujka.

– Preostali dio Vidikovca na predzadnjem i zadnjem katu: Haulikova sobica od 6 m2 i terasa na vrhu tornja od 14 m2 se nisu predmetom zakupa i ostaju u posjedu Ustanove. Zakupnik je dužan osigurati neometan i neograničen pristup Ustanovi ovim dijelovima u svako doba. Narušavanje ovog uvjeta smatra se razlogom za prijevremeni raskid ugovora – stoji u tekstu natječaja. Zakupnik može obavljati ugostiteljsku djelatnost kao caffe bar, kavanu ili buffet, a ugovor o zakupu se sklapa na pet godina.

Ugostiteljski objekt Vidikovac, dodaje se, smješten je na najvišoj točki Parka Maksimir, najstarijeg javnog perivoja u jugoistočnoj Europi i zaštićenog spomenika parkovne arhitekture osnovanog 1794. godine. Objekt s terasa pruža izniman panoramski pogled na Zagreb, Medvednicu i okolicu. Vidikovac je kultni zagrebački objekt koji kroz povijest predstavlja mjesto odmora, druženja i kontemplacije Zagrepčana svih generacija. Vidikovac predstavlja trokatni sedamnaestometarski toranj kvadratičnog tlocrta, sagrađen je 1841.-1843. godine prema projektu Franje Schüchta na umjetnom brežuljku u osi glavne aleje.