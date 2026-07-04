Pita se zašto je street food u Zagrebu izgubio smisao: 'Uzme krumpir, napuni ga grahom i naplati 9 eura. Suludo'

Zašto je street food u Zagrebu izgubio svaki smisao, pita se korisnik Reddita na toj društvenoj mreži dodajući kako su jedini pravi street food bili kesteni i kukuruz, ali i to je izgubilo titulu s obzirom na cijene. "Smisao Street fooda je pristupačnost običnim smrtnicima, radničkoj klasi, lokalni specijaliteti, boravak na zraku, među zajednicom", objašnjava dodajući kako nije problem ni preuzimanje tuđih koncepata, "ali uzet krumpire i i napunit ih grahom, koliko god da je fino, da je osoba koja ih radi vješta i da radi to s ljubavlju i kako treba, da košta 9 eura je suludo", naglašava.

"Znam, znam, reći ćete napuni si doma krumpire i platim to 1 euro ili 'tko ti brani da ti otvoriš svoj štand i dijeliš besplatno' i 'može staviti cijenu i 900 eura ako želi i ako mu prolazi',ali nije to poanta. Poanta je da kod nas nema pravog Street fooda. U to ulaze i adventi, place marketi i sl. I sve je artisan ovo, artisan ono. Doduše, može se još uvijek otići na plac pojest burek/ćevape/girice", zaključio je.

Netko mu je rekao kako je sve krenulo biti "Instagramično", što košta i privlači određeni tip ljudi pa se to odrazi na cijene, istaknuo je. Drugi dodaje: "Prije si imao burger za 20 kuna, s dvije fete paradajza, dva lista salate, sir i meso i napucao si se kao divlja svinja u pšenici...Sada se stavljaju francuski odležani sir, rajčicu uzgojenu pod lampom od kriptonita serviran na dasci od palme s kokosovog otoka: '16 eura prosim lepo milostiva'. I kad moraš još krumpiriće platiti posebno, odmah mi se cista na bubregu upali".

Pisali su i kako u Hrvatskoj ne postoji street food kultura pa je i to zasigurno jedan od razloga. "Osim bureka nismo nikad ni imali street food kao što ima Azija", piše u jednom od komentara, u drugom se dodaje: "Hrvatska nije država koja ima kulturu street fooda. Hrvat je desetljećima jeo vani ako je to pekara ili ako ide sjesti u restoran. Jednostavno imamo kulturu jedenja kod kuće. Zato nam dostave i rade 100 na sat".

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje