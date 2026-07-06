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'ŽELIM DA OSTANE VJEČNO'

Primijetio je da je signalizacija kod Jankomira već godinama ovakva: Zagrepčani mu objasnili razlog

Screenshot Reddit
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
06.07.2026.
u 13:41

Drugi je dodao kako je u svibnju 2023. tražio od ovlaštenih ustanova obrazloženje zašto je sužena cesta na ulazu u Zagreb na čvoru Zagreb Zapad te priložio i odgovor.

Što je s ovim ulazom u Zagreb kod Jankomira odnosno zašto je signalizacija na cesti već godinama, upitao je jedan od stanovnika metropole na Redditu. U komentarima su Zagrepčani rekli da je postavljena jer su se inače na obilaznici znale raditi gužve do Buzina. "Testirali su obje opcije, sa i bez signalizacije. Istraživanje je pokazalo da je sa signalizacijom bolji protok prometa nego bez", piše u jednom od komentara. 

Netko je rekao i kako je to jedina signalizacija za koju želi da ostane vječno. "Zato što se ovako oslobađa desna traka i promet koji se spaja u nju teče nesmetano. Kad su obje trake bile otvorene nitko nije puštao ljude da se spoje u traku. Ovo je jednostavnije nego vozače naučiti kulturi", objasnio je.

Drugi je dodao kako je u svibnju 2023. tražio od ovlaštenih ustanova obrazloženje zašto je sužena cesta na ulazu u Zagreb na čvoru Zagreb Zapad te priložio i odgovor u kojem, među ostalim, piše: "Možemo reći da je uspostavljena privremena regulacija prometa u zoni čvora Zagreb zapad (Jankomir) posljedično vezana uz infrastrukturne radove Grada Zagreba (Jadranski most i Jadranska avenija). S obzirom na dobivene informacije, odnosno najavljene skorašnje daljnje radove obnove i sanacije infrastrukture na području Grada Zagreba, sama privremena regulacija prometa u zoni čvora Jankomir nije uklonjena već i nadalje osigurava što manju opstrukciju prometa ulaska vozila u grad Zagreb".

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
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Ključne riječi
Zapad promet signalizacija Zagreb Jankomir

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