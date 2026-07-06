Zagrepčani upozorili na stanje parka u sjevernom predjelu grada: 'Žrtva je nebrige'

Srušena i prevrnuta stabla, polomljene grane i ogoljene krošnje, tako stanovnici zagrebačkog kvarta Ksaver opisuju stanje u Mallinovom parku, perivoju koji se nalazi na sjevernom predjelu grada. Mjesecima nakon nevremena koje je krajem ožujka pogodilo Zagreb posljedice su još uvijek vidljive.

"Jedan od najstarijih gradskih parkova, perivoja, stoji mjesecima u ovakvom stanju", "Žalosno da to nisu sanirali nakon nevremena", "To je poznati park", neki su od komentara na društvenim mrežama o stanju Mallinova parka. Jedan od stanovnika u kvartovskoj Facebook grupi istaknuo je, tako, da dio stabala koja su se tijekom nevremena srušila još uvijek nisu uklonjena. "Ova drva u inače lijepom parku su očito zaboravili popiliti i otpeljati. Većina nas je vezana za Mihaljevac, a on je sa Ksaverom žrtva ne brige", napisao je.

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Mallinov park ima, kako je napisano na stranicama Prirode Grada Zagreba, vrlo vrijednu zbirku egzotičnih četinjača, a najveću vrijednost predstavljaju dva stabla sekvoja ili golemog mamutovca. Zagrepčanin je, stoga, skrenuo pozornost na stanje stabla sekvoja koja su, kako je kazao, u lošem stanju. "Skrećem pozornost na stanje sekvoja, drvo na slici je svake godine u sve lošijem stanju. Na stranicama gradske institucije stoji da je ovaj park "Spomenik parkovne arhitekture". Vidim kako se gradske službe prema njemu odnose", komentirao je.