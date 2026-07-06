Zagrebački vatrogasci upozorili na ljetnu opasnost koju mnogi ignoriraju: 'Zvuči bezazleno, ali nije...'

"Ma to je samo zaglavljen prsten..." Zvuči bezazleno, ali nije – poručili su vatrogasci u objavi kojom su upozorili građane na problem koji se tijekom ljetnih mjeseci javlja mnogo češće nego što se misli. Kako navode, svake godine imaju više desetaka intervencija uklanjanja prstena, a upravo ih tijekom ljeta bilježe najviše. Razlog je što zbog visokih temperatura prsti otiču, dok prsten ostaje iste veličine. "Iako ovakve intervencije mnogima zvuče pomalo smiješno, zaglavljen prsten može prouzročiti ozbiljne ozljede. Kako otok raste, prsten sve jače pritišće prst, narušava cirkulaciju i, ako se ne ukloni na vrijeme, može dovesti do oštećenja kože, živaca i drugih tkiva", upozoravaju.

Objašnjavaju da su za oticanje prstiju ljeti zaslužni visoke temperature koje šire krvne žile, zadržavanje tekućine u organizmu, tjelovježba te duga putovanja automobilom ili avionom. Prije nego što zatraže pomoć, građani mogu pokušati podignuti ruku iznad razine srca, rashladiti šaku hladnom vodom ili oblogom te prst namazati sapunom, uljem ili kremom kako bi lakše skinuli prsten. "Nemojte forsirati skidanje ako prst postaje sve više natečen ili bolan", ističu vatrogasci. Dodaju kako je pomoć potrebno potražiti odmah ako je prst jako natečen, plav ili ljubičast, hladan, izrazito bolan ili se prsten nikako ne može skinuti. "U takvim situacijama vatrogasci i neki liječnici imaju poseban alat kojim se prsten može sigurno prerezati i spriječiti ozbiljnije posljedice", navode. Za kraj građanima upućuju jednostavan savjet: "Najbolja intervencija je ona koja nije bila potrebna. Ako tijekom ljeta primijetite da vam prsten postaje tijesan, skinite ga na vrijeme."