Sve je spremno za omiljenu manifestaciju u Zagrebu: Pogledajte što sve donosi rujansko izdanje Ilice Q'ART

Ovoga vikenda, Ilica Q’ART izlazi iz uobičajenih okvira i postaje prostor umjetničkog djelovanja, političkog osjeta i socijalne odgovornosti. U srcu festivala, 20. rujna, pod vedrim nebom parka Akademije likovnih umjetnosti, nastupit će jedan od najvažnijih tango sastava današnjice – Bandonegro.

Projekt Ilica: Q’Art, pod motom "Connect in Art", otvara vrata vizualnim, uličnim, likovnim i audio-vizualnim umjetnostima, ali i glazbi, primijenjenim umjetnostima, kreativnim i kulturnim industrijama te humanitarnim inicijativama. Ideja festivala nije samo pokazati umjetnost, nego i potaknuti na razmišljanje o zajedništvu, suosjećanju, toleranciji, razumijevanju i suradnji. Q’Art je događaj koji njeguje održive modele društvenog i prirodnog djelovanja, pozivajući građane da ulice dožive kao prostor stvaranja.

Festival okuplja partnere iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i šire regije – od Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu i Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu do akademija iz Rijeke, Osijeka, Ljubljane i Beograda, te brojnih umjetničkih društava i škola.

Nedjeljni program u Parku Akademije likovnih umjetnosti bit će posebno posvećen djeci i obiteljima. Od jutarnjih sati odvijat će se radionice na temu ekologije, recikliranja i ponovne uporabe materijala, kao i radionica istraživanja talenata pod vodstvom Ivana Nikolića. Djecu očekuju ples, crtanje, čitanje, poezija i niz nastupa zborova, plesnih skupina i kazališnih predstava.

Istodobno, od Ilice 40 do Ilice 140 odvijat će se izložbe u javnom prostoru. Na jednom muralu i šest izloga predstavit će se radovi studenata zagrebačke ALU, riječke APU, osječke AUK, TTF-a, ljubljanske ALUO i beogradskog FLU. Time se Ilica ponovno otvara kao galerija pod vedrim nebom, gdje prolaznici postaju gledatelji i sudionici umjetničkog procesa.

Glazbeni program obuhvatit će brojne lokacije duž ulice, od Britanskog trga do Ilice 130. Nastupit će glazbenici i sastavi iz Hrvatske, Europe i svijeta, među kojima Amalija Barona Kvintet, Jerko Jurin Kvartet, Joe Pandur Kvartet, Ivana Galić Kvintet, Yogi Lonich Kvartet i Ortiz–Aragon–Romero Trio. Uz koncertne točke, Britanski trg ugostit će i modnu reviju Koncept Second Hand, nastalu u suradnji TTF-a i Zadruge Humana Nova, čime će se ponovno istaknuti važnost održivosti u kreativnim industrijama.

Središnji nedjeljni događaj bit će predstavljanje tradicijskih umjetničkih obrta u organizaciji Talijanskog instituta za kulturu. ULUPUH, studenti kostimografije TTF-a i brojni mladi dizajneri predstavit će odjevne kolekcije oblikovane u skladu s upcycle i održivim principima, dok će se paralelno održavati plesni flash mob performansi, radionice za odrasle i seniore, kao i posebna radionica keramike za mlade i slabovidne osobe pod vodstvom Sanje Fališevac.

Dječji program na Ilici uključit će Art Station radionice kod broja 89 te Dječji Q’Art na potezu od Ilice 128 do 136, gdje će najmlađi prodavati vlastite rukotvorine i sudjelovati u radionicama o društvenim temama i važnim pitanjima kroz igru.

