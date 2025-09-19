Zagreb daje stotine tisuća eura za uređivanje privatnih dvorišta, a mi smo zavirili u jedno od njih: 'Stablo je stablo gdje god bilo posađeno...'

Umjesto sivih betonskih ploča i zapuštenih grmova, ondje su sad uredni travnjaci, suručice i klematis te nekoliko mladih stabala čije će krošnje s godinama pružati sve više hlada. I jedna od najvećih prednosti, kaže nam Helena Pavačić, predstavnica suvlasnika zgrade u Novotnijevoj 9, jest upravo to što za velikih vrućina stanari mogu boraviti u dvorištu u kojemu je temperatura doista nekoliko stupnjeva niža. Uređeno je pak u sklopu gradskoga pilot-projekt ozelenjivanja dvorišta, koji je s budžetom od 345.000 eura pokrenut prošle godine. Uključio je osam dvorišta pa se na listi tako našlo još jedno u Novotnijevoj, ali i ona u Ulici Šandora Brešćenskog, Preradovićevoj, Klaićevoj, Basaričekovoj i Zvonimirovoj te na Svačićevu trgu.

– Vidjela sam na Facebooku objavu Grada i prijavila se. Agronom sam po struci i dodatno sam završila školu za dizajn vrtova pa sam odlučila primijeniti sve što znam, od pisanja projekta do odabira biljaka – objašnjava Helena Pavačić, domećući kako su njezini susjedi s entuzijazmom prihvatili prijedlog o sudjelovanju u projektu. Od proljeća, kada je uređivanje dovršeno, površina od oko 150 kvadrata izgleda neprepoznatljivo, govori dok nas provodi dvorištem. Osim travnjaka, posađeno je mnogo grmolikog bilja, nekoliko hortenzija, jasmin, klematis i niz vrsta koje se lako održavaju, a dobili su i kućice za ptice i hotel za insekte.

– Važno je da svatko tko krene u ovakav projekt razmisli o kasnijem održavanju. Cvjetne gredice izgledaju prekrasno, ali ako svaki dan psi trče po dvorištu, to neće potrajati – ističe predstavnica suvlasnika. A u održavanju njihova malog raja, napominje, sudjeluju svi stanari. – Osobno uživam u brizi o ovom vrtu jer mi je to struka, ali me i opušta. Postao je i mjesto gdje se susjedi druže, češće razgovaraju i spontano se okupljaju, a odlučili smo nabaviti i roštilj – kaže Helena Pavačić, dodajući kako se nada da će njihov primjer potaknuti i druge da urede svoja dvorišta.

Da je riječ o projektu koji ima dugoročnu vrijednost, potvrđuje i Irena Matković, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za obnovu, gradnju, prostorno uređenje i komunalne poslove. Već drugu godinu zaredom, podsjeća, posađeno je u metropoli oko osam tisuća stabala, što je, napominje, golem iskorak u odnosu na prethodno desetljeće, kada ih je u prosjeku bilo od 2500 do 3000, a kako bi se ozelenjivanje proširilo, odlučili su uključiti i privatne parcele.

– U centru je sve teže pronaći lokacije, parkovi su već formirani, a javne površine ograničene. Zato smo odlučili ući i u privatna dvorišta. Stablo je stablo, gdje god bilo posađeno, daje isti doprinos, proizvodi kisik, poboljšava bioraznolikost i smanjuje toplinske otoke – govori Irena Matković. I ne planiraju stati, napominje, pa je za nastavak projekta u 2026. između tri stotine prijava već odabrano novih 25 lokacija, a u gradskoj upravi ističu kako im je cilj dosegnuti ritam uređenja od 30 do 40 dvorišta godišnje. Najveći dio, 18 površina, ozelenit će sredstvima iz zagrebačkog proračuna, za što je previđeno 400.000 eura, a uređenje ostalih financirat će se kroz program Horizon Europe u sklopu projekta ActGreen, odnosno aktiviranja zelenih dvorišta za ugljičnu neutralnost, koji Grad provodi u suradnji s Agronomskim fakultetom, Hrvatskim društvom krajobraznih arhitekata i udrugom Odraz.

Radovi koje Grad podupire obuhvaćaju uklanjanje asfaltiranih i betonskih površina, sadnju stabala i autohtonog bilja te uređenje travnjaka, a potom i postavljanje urbane opreme, ali i sustava za prikupljanje kišnice. U nekim dvorištima predviđena je i ugradnja solarne rasvjete, sprava za igru i kompostera, kao i kućica za ptice i kukce. Dosad su u sklopu projekta također održane edukativne radionice za stanovnike u četvrtima Donji i Gornji grad, Trešnjevka sjever i jug te Peščenica – Žitnjak, a planiraju se i nove.