Mikulić ne želi komentirati Bandićeva putovanja: Pričekajmo Povjerenstvo

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) u utorak nije želio komentirati navodno sporna putovanja gradonačelnika Milana Bandića u Rim, poručivši da se to pitanje mora uputiti onima "kojih se ta putovanja tiču" te vidjeti kakav će stav zauzeti Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

- Ja držim da tu osobno nemam što komentirati, to trebate pitati one kojih se ta putovanja tiču', istaknuo je Mikulić zamoljen da prokomentira gradonačelnikove posjete talijanskoj prijestolnici. Bandić je prijavljen Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa uz tvrdnje da je u Rim išao čak 62 puta, no gradske vlasti to demantiraju navodeći da je tamo putovao 27 puta i to svaki puta s ciljem da se s nekim sastane.

Na pitanje kako komentira što je gradski zastupnik HSLS-a Darinko Kosor pozvao Bandićeve koalicijske partnere, među kojima i HDZ, da kažu što misle o gradonačelnikovim posjetima Rimu, Mikulić je rekao da svi oni, od Kosora pa nadalje pitanje upute onima za koje misle da im na to trebaju dati odgovor.

Mikulić je kazao da to on ne može komentirati, a ni da Gradska skupština nije tijelo koje nešto istražuje. - Prema tome, pitanje ćete morati uputiti onome koga se to tiče, a u konačnici vidjet ćemo kakav će stav zauzeti Povjerenstvo za sukob interesa kad vidi, temeljem dostavljenih materijala, odgovore na pitanja koje je postavilo. Koliko je meni poznato, Povjerenstvo je tek pokrenulo postupak. Što će ono u konačnici zaključiti - to je stvar Povjerenstva i nadležnih tijela', istaknuo je Mikulić na konferenciji za novinare u Gradskoj skupštini koju je sazvao u povodu dviju skupštinskih sjednica - one koja će se održati danas u 17 sati i sjednice zakazane za četvrtak.

Na novinarsku tvrdnju da se radi o trošenju novca poreznih obveznika pa je to stvar svakoga tko živi u Zagrebu, a pogotovo predsjednika Gradske skupštine, Mikulić je ponovio da se Skupština ne bavi istragama. 'Apsolutno. Ali, Skupština nije tijelo koje se bavi istragama koliko je puta gradonačelnik (negdje putovao). Dakle, mi te ingerencije kao Skupština nemamo. A oni svi koji su radili nešto, a nije u skladu sa zakonom i propisom neka odgovaraju', poručio je.

U dva dana dvije sjednice Gradske skupštine

Najavljujući današnju 12. sjednicu Gradske skupštine Mikulić je rekao da je na dnevnom redu jedna točka - razmatranje zaključka gradonačelnika Grada Zagreba kojim se obustavlja od primjene raniji zaključak Skupštine o otkupu dijela radničkih tražbina za trgovačka društva u stečaju. Podsjetio je da je na prošloj sjednici Gradska skupština donijela zaključak kojim je Bandić zadužen da u roku od 30 dana podnese prijedlog odluke o otkupu dijela radničkih tražbina prema trgovačkim društvima u stečaju.

- Zašto se gradonačelnik odlučio na takav korak i zašto je to podnio, to ćemo čuti od predlagatelja danas tijekom sjednice, ali ono što je bilo moje, to je da kao predsjednik Skupštine sam dužan sazvati sjednicu u roku od osam dana, što sam ja i učinio', objasnio je Mikulić.

Istaknuo je da su na prošloj sjednici zastupnici HDZ-a bili protiv tog Zaključka koji je većinom glasova usvojen te je najavio da svoj stav neće mijenjati jer je taj Zaključak donesen bez prethodne pripreme i detaljne analize te se nije znalo koji je iznos otkupa radničkih prava za trgovačka društva u stečaju, niti je objašnjeno na koji broj radnika se to odnosi.

Najavljujući 13. sjednicu Gradske skupštine koja će se održati u četvrtak, 24. svibnja u 9 sati, Mikulić je rekao da je na dnevnom redu 27 točaka, a jedna od bitnih je prijedlog Plana gospodarenja otpadom od 2018. do 2023. Rekao je da su tom novom prijedlogu Plana, u odnosu na onaj koji na prošloj sjednici nije prošao, maknute lokacije vezano za reciklažno dvorište u Kostanjeku i lokacija Obreščica za obradu biootpada, ali da to još uvijek stoji u Prostornom planu Grada Zagreba. Istaknuo je da će Klub HDZ-a vidjeti hoće li nadležno Ministarstvo dati suglasnost na predloženi Plan te će u skladu s tim zauzeti stav.

Naglasio je da će na sjednici biti i 'prijedlog zaključka o sporazumnom raskidu Ugovora o ulaganju sredstava u sportsku građevinu Sportsko - rekreacijski centar Svetice' te najavio da će Klub HDZ-a podržati raskid tog ugovora jer je od Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) bilo vrlo neozbiljno što su prvo inzistirali i lobirali da se odluke vezano za nogometni kamp donesu, da bi na kraju odustali. Mikulić je rekao i kako se mora utvrditi je li na tim česticama netko rušio neke objekte i vidjeti u kakvom je to stanju te poručio da netko za to mora snositi odgovornost.

Na dnevnom redu sjednice bit će i prijedlog zaključka da se Gradska skupština protivi preoblikovanju sportske udruge Građanski nogometni klub 'Dinamo' u sportsko dioničko društvo prije no što se u udruzi provedu potpuno transparentni izbori u skladu s propisima. Riječ je o prijedlogu Kluba gradskih zastupnika Neovisni za Hrvatsku. Mikulić je najavio da Klub HDZ-a neće podržati taj zaključak u predloženom obliku, već će predložiti amandman te sačekati mišljenje nadležnih tijela.