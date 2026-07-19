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KOBNA BUKTINJA

FOTO Tragedija u Zagrebu: U požaru stana na Borovju jedna osoba smrtno stradala

Zagreb: Pozar stana u naselju Borovje u Zagrebu
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
19.07.2026.
u 08:00

Slijedi očevid kojim će se utvrditi uzrok izbijanja požara i sve okolnosti ove tragične nesreće.

Jedna je osoba poginula u požaru stana koji je rano jutros izbio u zagrebačkom naselju Borovje. Vatrogasci su ugasili požar, a policija će očevidom utvrditi okolnosti tragedije. Požar stana izbio je danas oko 3.40 sati na području Borovja, izvijestila je zagrebačka policija. U požaru je smrtno stradala jedna osoba. Vatrogasci su požar ugasili, a na mjesto događaja izašla je i policija. Slijedi očevid kojim će se utvrditi uzrok izbijanja požara i sve okolnosti ove tragične nesreće.
Ključne riječi
požar Zagreb

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