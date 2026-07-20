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DOVRŠENA ISTRAGA

Nakon niza incidenata na Sigečici stigao epilog! Policija prijavila dvoje maloljetnika

Zagreb: Čovjek s bombom kod osnovne škole, policija zatvorila okolne ulice
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
20.07.2026.
u 15:30

Priča je u javnost dospjela nakon što je Mjesni odbor Sigečica upozorio na učestale incidente u kvartu, tvrdeći da skupine maloljetnika oštećuju imovinu i narušavaju javni red i mir. Na upit Večernjeg lista policija je tada potvrdila da provodi pojačani nadzor naselja te intenzivno radi na utvrđivanju identiteta počinitelja.

Nakon što je zagrebačka policija za Večernji list potvrdila da provodi kriminalističko istraživanje zbog učestalih incidenata na Sigečici, stigao je i epilog slučaja. Policijska uprava zagrebačka izvijestila je kako je dovršeno kriminalističko istraživanje nad dvoje maloljetnika koje se sumnjiči za kazneno djelo oštećenja tuđe stvari na štetu jednog trgovačkog društva. Kako navode iz policije, izvidi su započeli u srijedu, 15. srpnja, nakon saznanja o događaju u Rapskoj ulici. U sklopu istrage policijski službenici VIII. policijske postaje Zagreb (Trnje) u nazočnosti roditelja pozvali su dvije maloljetne osobe u službene prostorije te prikupili saznanja o njihovu devijantnom ponašanju, zbog čega je obaviješten nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Kriminalističko istraživanje nastavljeno je dva dana kasnije, 17. srpnja, kada su policijski službenici, nakon prikupljenih novih saznanja, u nazočnosti roditelja odnosno skrbnika te socijalne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad na obavijesni razgovor doveli još dvije maloljetne osobe za koje se sumnjalo da se dovode u vezu s kaznenim djelom. Oštećeno trgovačko društvo prethodno je podnijelo kaznenu prijavu.  Po završetku kriminalističkog istraživanja policija je protiv dvoje maloljetnika redovnim putem podnijela kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari. O svemu je obaviješten i nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad.

Podsjetimo, priča je u javnost dospjela nakon što je Mjesni odbor Sigečica upozorio na učestale incidente u kvartu, tvrdeći da skupine maloljetnika oštećuju imovinu i narušavaju javni red i mir. Na upit Večernjeg lista policija je tada potvrdila da provodi pojačani nadzor naselja te intenzivno radi na utvrđivanju identiteta počinitelja. Iz Policijske uprave zagrebačke tada su poručili kako će i nadalje pojačano obilaziti Sigečicu radi sprječavanja prekršaja protiv javnog reda i mira te drugih protupravnih ponašanja, a najnovija kaznena prijava prvi je konkretan rezultat tog kriminalističkog istraživanja.
Ključne riječi
Sigečica policija

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