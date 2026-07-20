Zašto je argentinski veznjak nasrnuo na Španjolce? Poznato što se točno događalo na terenu

Povijesno slavlje Španjolske nakon osvajanja Svjetskog prvenstva 2026. djelomično je zasjenio incident koji je izbio odmah nakon završetka finala protiv Argentine na stadionu MetLife u New Jerseyju.

Dok su igrači izbornika Luisa de la Fuentea slavili drugi naslov svjetskog prvaka nakon pobjede 1:0 nad Argentinom, argentinski veznjak Leandro Paredes izgubio je kontrolu i sudjelovao u sukobu koji je prerastao u naguravanje između nogometaša dviju reprezentacija. Snimke incidenta brzo su se proširile društvenim mrežama, a Paredes se našao u središtu kritika zbog svog ponašanja nakon utakmice.

Napetost na terenu rasla je iz minute u minutu. Paredes je u drugom poluvremenu ušao umjesto Nica Gonzáleza i od prve sekunde igrao vrlo agresivno. Nekoliko puta je faulirao, stalno se prepirao sa sucem, pa je na kraju pokupio i žuti karton.

Argentina je veći dio susreta bila podređena. Španjolska je imala više posjeda, stvarala konkretnije prilike i na kraju slavila u produžecima zahvaljujući pogotku Ferrana Torresa u 106. minuti. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, dok su se španjolski igrači okupili kako bi proslavili naslov, došlo je do prvih verbalnih sukoba između igrača.

Prema snimkama službenog prijenosa, incident je započeo nakon duela između Nahuela Moline i Rodrija. Argentinski branič navodno je u jednom trenutku udario španjolskog veznjaka dok mu je ovaj prilazio tijekom slavlja. U raspravu su se uključili Éric García i Gavi, koji su pokušali smiriti situaciju, no njihova reakcija privukla je pozornost Paredesa. Argentinski veznjak stao je u obranu svog suigrača i sukob se ubrzo proširio.

Najžešći trenutak dogodio se kada je Paredes ušao u fizički sukob s Éricom Garcíjom. Na snimkama se vidi kako ga argentinski veznjak hvata za vrat tijekom rasprave. U obranu svog suigrača odmah je reagirao Gavi, koji je prišao Paredesu i suprotstavio mu se. U naguravanju je argentinski nogometaš odgurnuo mladog španjolskog veznjaka, nakon čega su na mjesto događaja dotrčali i ostali igrači obje reprezentacije. Ubrzo je nastao pravi kaos na terenu, a nekoliko nogometaša i članova stručnih stožera pokušavalo je razdvojiti sukobljene strane.

Jedan od prvih koji je reagirao bio je argentinski izbornik Lionel Scaloni. Argentinski strateg dotrčao je prema skupini igrača kako bi udaljio svoje nogometaše i spriječio da sukob preraste u ozbiljniji incident. Na snimkama se vidi kako Scaloni pokušava smiriti svoje igrače, dok su članovi oba stručna stožera pomagali u razdvajanju nogometaša. Nakon pregleda snimki događaja, slovenski sudac Slavko Vinčić pokazao je Leandru Paredesu crveni karton zbog sudjelovanja u incidentu nakon završetka utakmice.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes clashes with Spain's Gavi as assistant coach Walter Samuel and Argentina's Lisandro Martinez look on REUTERS/Brian Snyder Photo: BRIAN SNYDER/REUTERS Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

Da podsjetimo, šogometna reprezentacija Španjolske novi je svjetski prvak nakon što je u finalu na stadionu Met Life u East Rutherfordu nakon produžetaka pobijedila branitelja naslova Argentinu s 1-0. Španjolska je nakon drame produžetaka pobijedila Argentinu 1-0 skinuvši Gauče s trona. Španjolska je tako 16 godina nakon slavlja u Južnoj Africi stigla do novog naslova svjetskog prvaka nakon sjajne utakmice i zaslužene pobjede.

Furija je tijekom susreta imala 20 udaraca, pri čemu 12 u okvir, dok su Argentinci uputili tek dva udarca, oba u posljednjim minutama susreta, ali ne i u okvir gola. Španjolski junak bio je napadač Barcelone Ferran Torres, koji je pobjednički pogodak postigao u 106. minuti na asistenciju Nice Williamsa. Argentina je u 90+4 minuti ostala s igračem manje nakon što je isključen Enzo Fernandez.