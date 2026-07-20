Posjetio zagrebačko kupalište na Jarunu pa se iznenadio: 'Propuštam li nešto?'

"Postoji li neki razlog zašto se ljudi ne kupaju na Jarunu ili jednostavno više vole otići na more ili na neka druga kupališta?", upitao je Zagrepčane jedan od korisnika Reddita. Kako je napisao, došao je u Zagreb iz inozemstva, a neki dan posjetio je jezero Jarun. Svidjelo mu se što ondje može popiti piće, kazao je, ležati na travi, kupati se i uživati uz jezero, ali primijetio je kako se u njemu kupa svega nekoliko ljudi.

Nakon razgovora sa Zagrepčanima zaključio je da mnogi Jarun više ne doživljavaju kao mjesto za kupanje pa se upitao zašto. Odgovor je potražio od Zagrepčana na Redditu. "Čini mi se da Zagrepčani uglavnom ne smatraju Jarun mjestom za kupanje. Ne razumijem zašto. Koliko znam, kvaliteta vode redovito se ispituje i službeno se smatra sigurnom za kupanje. Na površini ima nešto vodenog bilja, ali ništa posebno. Čuo sam i da noću nije uvijek najsigurnije zbog ekipe koja se tamo okuplja, ali mene to ne brine jer dolazim tijekom dana. Propuštam li nešto?", upitao je korisnik Zagrepčane.

Stanovnici Zagreba odgovorili su mu kako ljeti radije posjećuju kupališta u okolici. "Imaš na sat vremena od Zagreba, Kupu, Mrežnicu, Dobru, Unu... Tamo je ljepše, ali i Jarun je ok", napisao je jedan Zagrepčanin. Neki su kazali kako, ipak, preferiraju more i kupališta na Jadranu. "Okupao sam se u Jarunu kad samo imao 17-18 godina, dva-tri puta, nije se ništa dogodilo, ali nije mi privlačno… Možda mi je glavni razlog što sam preveliki "control freak", odrastao sam svako ljeto uz more: ulazit u vodu gdje ne vidim ništa i svašta mi je pod nogama nije privlačno", istaknuo je korisnik.

Drugi su se, pak, prisjetili kako je devedesetih godina na jarunskom kupalištu bilo znatno više ljudi. Danas, zbog klimatiziranih prostora i nekolicine bazena u Zagrebu, mnogima kupanje na Jarunu više nije prvi izbor, kazao je jedan korisnik. "Jarun je dosta velik pa i to ljudi što se dođe kupati razmili se oko malog i velikog jezera, pa djeluje još praznije. Sjećam se da je devedesetih bilo daleko više ljudi. Ljudi danas imaju i klime, pa lakše podnose vrućine tako da im je takav kupanac možda manje bitan nego prije. Osim Jaruna i Bundeka, Zagreb ima i bazene koji su dosta popunjeni"

Jedan je korisnik ispričao kako se nedavno prvi put okupao u Jarunu. Sviđa mu se kupalište, dodao je i istaknuo kako ga čudi da ono nije popularnije. "Baš sam prošli vikend bio prvi put i baš je bilo fora. Mjesta koliko hoćeš, sunce, hlad, kafići. Istina, malo plivaš među lopočima, nije kao na Visu, ali skroz ok za nešto gdje mogu doći biciklom nakon posla. Mene isto čudi da nije popularnije", ispričao je korisnik.

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