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UHIĆEN JE

Mladi vozač zaustavljen kod Velike Gorice pa odbio testiranje na alkohol i droge. Ostao bez vozačke, a dobio je i ovu novčanu kaznu

Zagreb: Prometna policija kontrolira vozače povodom Martinja
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
20.07.2026.
u 12:00

Vozač se kretao Trgom kralja Tomislava, a zatim su ga uočili i zaustavili zagrebački policajci.

Zagrebačka policija zaustavila je 19-godišnjeg vozača u Velikoj Gorici koji je, zatim, odbio ponuđeno testiranje na alkohol i droge, izvijestili su danas iz Policijske uprave zagrebačke. Kako su priopćili, u nedjelju, 19. srpnja, oko 2.20 sati, u Velikoj Gorici, 19-godišnjak je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka. 

Vozač se kretao Trgom kralja Tomislava, a zatim su ga uočili i zaustavili zagrebački policajci. Tijekom nadzora vozila i vozača, mladić je odbio ponuđeno testiranje na prisutnost droga u organizmu kao i alkotestiranje. Osim toga, odbio je i stručni liječnički pregled radi uzimanja krvi i urina, priopćili su iz PU zagrebačke.
 
Vozač je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje nakon čega je doveden na Općinski sud u Velikoj Gorici. Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozača proglasi krivim i kazni novčanom kaznom u iznosu od 2.000 eura te izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca. Sud je prihvatio prijedlog policije.

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Zagreb: Prometna policija kontrolira vozače povodom Martinja
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Ključne riječi
Policijska uprava zagrebačka Zagreb

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