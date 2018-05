Švaljek ‘popravlja’ gradski projekt, Bandić pokrenuo aplikaciju iz 2014

Rat aplikacijama. Tako bi se mogla nazvati virtualna borba “tko može bolje” između zastupnice u Gradskoj skupštini Sandre Švaljek i gradonačelnika Milana Bandića. Jučer su, naime, oboje predstavili servisne aplikacije namijenjene Zagrepčanima, i to gotovo u isto vrijeme, no s drugačijim sadržajem. Sandra Švaljek odlučila je Zagrepčanima ponuditi web aplikaciju “KvartApp”, na kojoj će moći prijaviti problem u susjedstvu ili slati prijedloge vezane uz svoju četvrt, a Bandić je sa suradnicima predstavio sustav za automatsku naplatu parkiranja i centralno upravljanje u javnim garažama te mobilnu aplikaciju “ZGPark”.

Forsirat će rješavanje

Gradonačelnikova prezentacija, čini se, bila je odgovor na zastupničinu s obzirom na to da je Sandra Švaljek uime svoje nezavisne liste predstavila projekt vrlo sličan onome koji je bio pokrenuo Bandić. Riječ je o aplikaciji “Moj Zagreb”, do koje se može pristupiti putem internetske stranice Grada na adresi www.zagreb.hr, a cilj joj je bio, među ostalim, i pružiti građanima mogućnost da prijave svoje komunalne probleme. No, s obzirom na to da gradska aplikacija nije najbolje funkcionirala te se odgovori nisu uvijek dobivali, kazala je Sandra Švaljek, odlučili su pokrenuti “KvartApp”. Ta će aplikacija, dodala je, biti mjesto na kojemu će se građani povezivati međusobno, ali i s vijećnicima po četvrtima kojima se može izravno obratiti. Aplikaciji se može pristupiti putem poveznice www.sandrasvaljek.hr/kvartapp. Nakon što građani iznesu komentare i probleme, na skupštinarima i vijećnicima gradskih četvrti s liste Sandre Švaljek bit će da forsiraju njihovo rješavanje putem zastupničkog pitanja gradonačelniku ili pojedinim gradskim upravnim tijelima. Zamisao je da aplikacija funkcionira kao “Facebook za kvartove”, kako ga je prozvala, odnosno kao društvena mreža s pomoću koje će građani moći saznati i pratiti što se događa u njihovoj okolini.

Bandić je, pak, odlučio predstaviti nešto još “jače”. Projekt vrijedan šest milijuna kuna prozvao je “uratkom za 21. stoljeće”, a aplikacija “ZGPark” tek je dio moderniziranoga sustava koji nudi razne opcije plaćanja parkiranjana. Plaćanje novčanicama i kovanicama, točnije, dobilo je pojačanje uz pomoć plaćanja SMS-om, bankovnim karticama i, jasno, “ZGParkom”. Aplikacijom je moguće kupiti i komercijalne i povlaštene satne, dnevne i pretplatne karte za javna parkirališta, kao i satne te pretplatne karte za tri javne garaže.

Prva u Hrvatskoj

– To je prva aplikacija ovakve vrste u Hrvatskoj jer je njome moguće platiti parkiranje i u garažama i na otvorenim parkiralištima – rekla je Ana Preost, direktorica Zagrebparkinga te dodala kako je aplikacija dvojezična, zbog čega se njome mogu koristiti i turisti kojih je u metropoli sve više. No, ta je aplikacija najavljivana još 2014. godine, a svoje je “mjesto pod suncem” ugledala tek jučer. Usto je dostupna samo za android uređaje i još je u testnoj fazi.

U sklopu sustava na ulazima u tri javne garaže, na Langovu trgu, na Rebru i u Petrinjskoj, ugrađene su kamere koje snimaju registarske oznake automobila, koje se ispisuju na karticama za parkiranje. Skeniranjem registarskih oznaka, sustav pri izlasku iz garaže prepoznaje je li parkiranje plaćeno ili ne. Kako se temelji na centralnom upravljanju, skeniranjem pločica automobila sustav automatski prepoznaje je li riječ o pretplatnicima koji mogu ući u garaži i izići iz nje bez zaustavljanja i prinošenja kartice terminalu, što znatno skraćuje vrijeme i smanjuje gužve.

To nije prva aplikacija kojom je Grad pokušao olakšati građanima plaćanje komunalnih usluga ili pružiti im servisne informacije. Dosad su im ponudili da putem web aplikacija provjeravaju kakvoću zraka, dojave stanje plinomjera, vide kasni li im tramvaj...

No, nakon što ih “porinu”, neke se gradske aplikacije ne ažuriraju redovito, a na neke se zaboravi. Tako je bilo i s aplikacijom “Zagreb – inovativni grad”, kojoj je cilj bio prikupiti od građana što više ideja, a njih su potom trebali procjenjivati pročelnici, ali i Zagrepčani, glasajući za favorite. Prijedlozi su stizali, neki su čak izradili čitave studije rješenja, no najbolje ideje nisu izabrane niti realizirane.