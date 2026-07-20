HSLS pita Tomaševića: Bi li Grad dopustio i 'Zagrebačku školu ustaštva'?

Zagrebački HSLS pozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića i platformu Možemo! da se očituju o navodnom korištenju gradskih prostora za održavanje "Zagrebačke škole komunizma", koju organizira Revolucionarni komunistički savez. U priopćenju navode kako građani imaju pravo znati jesu li za održavanje takvih događaja korišteni gradski prostori ili drugi javni resursi te po kojim su kriterijima dodijeljeni. Povod priopćenju, kako navode iz HSLS-a, jesu novi plakati koji su se prošloga tjedna pojavili u Zagrebu, a kojima se poziva na nastavak političke edukacije komunista. Podsjećaju i da je u veljači ove godine održana "Zagrebačka škola komunizma", za koju tvrde da su organizatori tijekom programa isticali kako im je cilj "pripremiti boljševike" za buduće političke procese i revolucionarne promjene.

Od gradske vlasti traže odgovore na nekoliko pitanja. Zanima ih jesu li organizatori koristili gradske prostore ili druge objekte kojima upravlja Grad Zagreb, tko je eventualno odobrio njihovo korištenje te pod kojim uvjetima. Također pitaju zašto se, kako navode, lokacije održavanja tih događaja ne objavljuju javno te smatraju da bi transparentnost trebala biti temeljni standard za sve koji djeluju u javnom prostoru. HSLS u priopćenju povlači usporedbu s drugim totalitarnim ideologijama te postavlja pitanje bi li platforma Možemo! i gradonačelnik Tomislav Tomašević jednako postupili kada bi netko zatražio gradski prostor za organizaciju događaja kojim bi se promicala neka druga totalitarna ideologija primjerice Zagrebačku školu ustaštva.

U priopćenju podsjećaju i da je HSLS još na svom 9. saboru usvojio Deklaraciju kojom je osudio sve totalitarne režime, odnosno komunizam i fašizam, ističući da je to učinjeno jedanaest godina prije donošenja Rezolucije Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu. – Zagreb mora biti grad slobode, demokracije i jednakih mjerila za sve, a ne grad u kojem se jedni oblici totalitarizma glasno osuđuju, dok se drugi toleriraju ili prešućuju – poručuju iz zagrebačkog HSLS-a. Dodaju kako neće pristati na, kako navode, politiku dvostrukih kriterija te od gradonačelnika zahtijevaju jasno očitovanje osuđuje li komunizam jednako nedvosmisleno kao i fašizam te jesu li gradski resursi korišteni za održavanje ili potporu ovakvim događajima.