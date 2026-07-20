Kako smo uništili biser Dalmacije: Sumnjivi ruski kapital nije nikome upalio alarm. Ovo je sramota

Sredina je srpnja, a Tisno je tiše nego što bi se očekivalo u srcu sezone. Dok se u blizini održavaju partijanerski festivali i turisti prolaze prema Murteru i Kornatima, mještani već godinama gledaju kako se jedan od najljepših dijelova Jadrana mijenja pod pritiskom gradnje, kampova, bagera i spornih dozvola. Razgovarali smo s ljudima koji ovdje žive, rade ili dolaze desetljećima. Turistička priča Tisnog mnogo je starija od apartmana, mobilnih kućica i kampova koji su posljednjih godina završavali pred inspektorima, policijom i sudovima. Hotel Borovnik otvoren je još 1936. godine kao prvi hotel na otoku Murteru i jedan od začetnika organiziranog turizma na šibenskoj rivijeri.
Nekadašnja Kraljica Hrvatske
FOTO Gdje je danas Tina Katanić? Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti, a evo kako se mijenjala kroz godine
poznato ime
FOTO Slavni glazbenik uživao je na našoj obali s obitelji i prijateljima: Evo gdje su ga snimili fotoreporteri
GOLEMA RAZLIKA
Kakva transformacija! U 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
SAVJETI ZA BOLJU SVAKODNEVICU
Bitno da nije sramota Ukrajinski kapital, onaj ukraden od pomoći za civilno i gladno stanovništvo u Ukrajini, od ljudi u propaloj EU koji više ne mogu spojiti kraj s krajem.