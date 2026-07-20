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ZATVORENI KAMPOVI

Kako smo uništili biser Dalmacije: Sumnjivi ruski kapital nije nikome upalio alarm. Ovo je sramota

Autor
Dea Redžić
20.07.2026.
u 06:00

Zavladala je apatija. Ovo je najljepše mjesto na svijetu, a čita se samo o bespravnoj gradnji, inspekcijama i rušenju

Sredina je srpnja, a Tisno je tiše nego što bi se očekivalo u srcu sezone. Dok se u blizini održavaju partijanerski festivali i turisti prolaze prema Murteru i Kornatima, mještani već godinama gledaju kako se jedan od najljepših dijelova Jadrana mijenja pod pritiskom gradnje, kampova, bagera i spornih dozvola. Razgovarali smo s ljudima koji ovdje žive, rade ili dolaze desetljećima. Turistička priča Tisnog mnogo je starija od apartmana, mobilnih kućica i kampova koji su posljednjih godina završavali pred inspektorima, policijom i sudovima. Hotel Borovnik otvoren je još 1936. godine kao prvi hotel na otoku Murteru i jedan od začetnika organiziranog turizma na šibenskoj rivijeri.

Ključne riječi
turizam kampovi Tisno

Komentara 3

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LA
larala
06:54 20.07.2026.

Bitno da nije sramota Ukrajinski kapital, onaj ukraden od pomoći za civilno i gladno stanovništvo u Ukrajini, od ljudi u propaloj EU koji više ne mogu spojiti kraj s krajem.

Avatar IvanR
IvanR
06:35 20.07.2026.

A Ukrajinski pošten ?

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