Nakon što je propao natječaj za rampe, shvatili da im je prototip bio prekratak

Dvaput mjeri, jednom reži – staru narodnu, bit će, u Gradu su čuli krivo, pa još jednom odrezali a da metar iz džepa nisu izvadili. Ovog puta prelomilo se to na leđima osoba s invaliditetom, koje su točno prije godinu dana trebale dobiti rampe koje bi im olakšale ulazak u niskopodne tramvaje.

Nije svugdje isti kut

– Ugradnja platformi govori o ozbiljnosti našeg pristupa prema osobama s invaliditetom – rekao je 26. travnja lani gradonačelnik Milan Bandić dok je na Remizi predstavljao platforme, a usput i obećao da će se one do ljeta naći u sva 142 niskopodna tramvaja. Zaletio se odmah u startu jer javnu nabavu da se platforme uopće nabave Grad je pokrenuo 12. lipnja, a na taj natječaj, koji je trajao do kolovoza, nije se javio nitko. Točnije, nula ponuđača rezultat je bio za platforme za tramvaje, dok se za autobuse javila jedna tvrtka, ali ponuda nije bila zadovoljavajuća. ZET se tada, kažu u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, obratio Končaru, proizvođaču niskopodnih tramvaja, da izradi prijedlog rješenja preklopne rampe za tramvaje, nakon čega se shvatilo da testni primjerak, onaj koji je predstavio gradonačelnik, nije odgovarajućih gabarita.

– Končar je izradio projektni prijedlog rješenja rampe u ukupnoj dužini 1272 mm i širine 1000 mm, čime je rampa za 220 mm duža od testnog primjerka koji je korišten prilikom prve javne prezentacije. Povećanje dužine rampe rezultiralo je smanjenjem kuta nagiba rampe, što dodatno olakšava ulazak osobama u invalidskim kolicima u niskopodni tramvaj – kažu u Gradu, ali dodaju i kako je to samo djelomično rješenje. Jer ovakav tip rampe dobar bi bio za 213 od 255 stajališta, odnosno na tih 83 posto stajališta osobe s invaliditetom same bi mogle u tramvaj. Na 30 stajališta rampa bi isto zadovoljavala funkciju, ali pri ulasku u tramvaj trebala bi pomoć druge osobe, dok bi na 12 stajališta trebalo izvesti dodatne građevinske radove. Jer sva stajališta nisu iste visine, objašnjavaju u Gradu, pa rampa na svakom od njih jednostavno nije pod istim kutom.

Nema jednakih mogućnosti

– Za navedeno projektno rješenje, u dogovoru s udrugama osoba s invaliditetom kao predstavnicima krajnjih korisnika, organizirat će se provjera funkcionalnosti i sigurnosti korištenja – kažu u Gradskom uredu za osobe s invaliditetom, ali rok u kojem će se to napraviti ne daju. Drugim riječima, platforme koje su se već godinu dana trebale nalaziti na tramvajima još će neko vrijeme ostati samo idejni projekt. A bilo je to i očekivati, kaže skupštinski zastupnik Renato Petek iz stranke Naprijed Hrvatska, koji je pitanje o tome gdje su platforme postavio i na sjednici Gradske koordinacije za ljudska prava, skupštinskom radnom tijelu.

– Zagreb i dalje nije grad jednakih mogućnosti za sve građane te krši temeljno ljudsko pravo osobama s invaliditetom, pravo na mobilnost – kaže Petek pa dodaje kako neugrađivanje platformi govori o neozbiljnosti pristupa gradonačelnika i njegove uprave prema osobama s invaliditetom. Pomaci su postignuti, govori Petek, ali i dalje ima veliki broj nelogičnosti.

– Za primjer mogu dati novu lokaciju i novouređen Sektor za udruge Ureda za opću upravu u Dukljaninovoj 3, koji se nalazi na trećem katu bez lifta – kaže Petek.