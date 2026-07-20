Milanović prozvao Božinovića: 'Fakat me razočarao...'

Predsjednik Republike Zoran Milanović u ponedjeljak je na Visu sudjelovao u obilježavanju 160. obljetnice Viškog boja, gdje je s broda Hrvatske ratne mornarice položio vijenac u more u čast poginulima. Nakon svečanosti obratio se novinarima, a kako prenosi Dnevnik.hr, Milanović je na početku komentirao nedavni vojni mimohod u francuskoj prijestolnici, ustvrdivši da ga vidi kao dio priprema za mogući sukob s Rusijom. - To si je dao napraviti netko tko odlazi, Macron, i nemam ništa protiv toga, ali što se tiče Hrvatske, imam protiv. To je priprema za rat protiv Rusije. Od Rusije nema nikakve opasnosti što se tiče rata. Netko žarko želi taj sukob. To je bila jedna privatna predstava. Plenković je tamo doveo policiju... – rekao je Milanović.

U nastavku je oštro kritizirao ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, posebno zbog njegovih izjava o načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomiru Kundidu. - Božinović me fakat razočarao. Kad profesor Opće narodne obrane... u kući obješenog ne spominje se konopac. Božinović je svojedobno dolazio u SDP i govorio kako će SDP dobiti izbore, stavio noge na stol i zapalio Marlboro. Onda je postao HDZ-ovac. E, ne može tako, Božinoviću. Takav ide komentirati što bi Kundid trebao napraviti - poručio je predsjednik.

Dodao je kako smatra da je HDZ načelnika Glavnog stožera spominjao na, kako je rekao, "huljski način". - Kundida mi ne dirajte, oprat ću vas kao pralja već na Šestinama. Ljudi, pazite što govorite. Ako ćemo ići tim pravcem, onda vojska više ne postoji - izjavio je Milanović.

Predsjednik se ponovno osvrnuo i na raspored uzvanika tijekom vojnog mimohoda u Parizu, istaknuvši kako smatra da hrvatski premijer nije trebao sjediti iza srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. - Oni neka idu po paradama i sjede iza Vučića. Ja na to ne bih pristao. Kakva je to bila parada? Ako je to europska parada, onda Vučić tamo ne može sjediti. Ako je to koalicija voljnih, opet ne može. Ako je to NATO, opet ne može Plenković sjediti iza Vučića. Ovdje se radi o posebnom računu između Francuske i Srbije - rekao je Milanović.