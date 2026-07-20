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PREDSJEDNIK NA VISU

Milanović prozvao Božinovića: 'Fakat me razočarao...'

Vis: Zoran Milanović položio vijenac u more povodom 160. obljetnice Viškog boja
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
20.07.2026.
u 14:33

- Kundida mi ne dirajte, oprat ću vas kao pralja već na Šestinama. Ljudi, pazite što govorite. Ako ćemo ići tim pravcem, onda vojska više ne postoji - izjavio je Milanović.

Predsjednik Republike Zoran Milanović u ponedjeljak je na Visu sudjelovao u obilježavanju 160. obljetnice Viškog boja, gdje je s broda Hrvatske ratne mornarice položio vijenac u more u čast poginulima. Nakon svečanosti obratio se novinarima, a kako prenosi Dnevnik.hr, Milanović je na početku komentirao nedavni vojni mimohod u francuskoj prijestolnici, ustvrdivši da ga vidi kao dio priprema za mogući sukob s Rusijom. - To si je dao napraviti netko tko odlazi, Macron, i nemam ništa protiv toga, ali što se tiče Hrvatske, imam protiv. To je priprema za rat protiv Rusije. Od Rusije nema nikakve opasnosti što se tiče rata. Netko žarko želi taj sukob. To je bila jedna privatna predstava. Plenković je tamo doveo policiju... – rekao je Milanović.

U nastavku je oštro kritizirao ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, posebno zbog njegovih izjava o načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomiru Kundidu. - Božinović me fakat razočarao. Kad profesor Opće narodne obrane... u kući obješenog ne spominje se konopac. Božinović je svojedobno dolazio u SDP i govorio kako će SDP dobiti izbore, stavio noge na stol i zapalio Marlboro. Onda je postao HDZ-ovac. E, ne može tako, Božinoviću. Takav ide komentirati što bi Kundid trebao napraviti - poručio je predsjednik.

Dodao je kako smatra da je HDZ načelnika Glavnog stožera spominjao na, kako je rekao, "huljski način". - Kundida mi ne dirajte, oprat ću vas kao pralja već na Šestinama. Ljudi, pazite što govorite. Ako ćemo ići tim pravcem, onda vojska više ne postoji - izjavio je Milanović.

Predsjednik se ponovno osvrnuo i na raspored uzvanika tijekom vojnog mimohoda u Parizu, istaknuvši kako smatra da hrvatski premijer nije trebao sjediti iza srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. - Oni neka idu po paradama i sjede iza Vučića. Ja na to ne bih pristao. Kakva je to bila parada? Ako je to europska parada, onda Vučić tamo ne može sjediti. Ako je to koalicija voljnih, opet ne može. Ako je to NATO, opet ne može Plenković sjediti iza Vučića. Ovdje se radi o posebnom računu između Francuske i Srbije - rekao je Milanović.

Ključne riječi
Davor Božinović Zoran Milanović

Komentara 21

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VA
VanjaPlank
14:36 20.07.2026.

Kundid je sam sebe diskreditirao i pokazao da je Milanovičev uhljeb

KR
kravata554
15:02 20.07.2026.

Dečko koji voli mimohode nije objasnio kako je došlo do toga da je Srbija potpisala sporazum s Francuskom o izgradnji ne jedne, nego dvije tvornice u Srbiji koje će biti dio koncerna Dassault? Ne da EU svog Vučića. "Zadovoljava" Izrael sa 16% svih potreba za pješačkom municijom (na drugom mjestu, iza samog Izraela) i Ukrajinu, kako je to Olena Zelenski lijepo rekla tijekom svog posjeta Beogradu, vitalno. Ne bi vas trebalo uznemiravati što laži odlaze u povijest. Godinama je Srbija bila veći pristaša Ukrajine od mnogih članica EU. Žao mi je što vam to moram reći, srpski studenti su još uvijek u većini uvjereni da nisu dio političke igre. Europa, a ne Rusija, čuva leđa Vučića (naravno, i oni koji stoje iza), čak je došla do toga da mu i službeno odaje počast, a samo budućnost zna kamo će nas to odvesti. Uskoro će cijela Istočna Europa biti pod američkim pokroviteljstvom. Neće tu biti nikakvih "voljnih". Samo američki NATO čije će članice biti i istočnoeuropske zemlje. Ne isplati se plitko napadati ovaj portal ne razumijevajući pojave oko sebe. EU godinama daje mnogo novca kako bi Vučića održali na vlasti u Srbiji. Serviraju vam se "anti-Vučić" unosi koji prikrivaju pravo stanje stvari. Nema na čemu. U ovom trenutku na tlu Europe odvija se završna bitka za podjelu interesnih zona između EU i Amerike, konkretno, ista se trenutno vodi za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Bugarsku. Za sada je očito, EU gubi.

Avatar genCro
genCro
14:47 20.07.2026.

Milanović je ušao u SKJ u JNA 27.rujna 1985 godine u Beogradu kao Titov gardist i potpuno je jasno kako je vjernost Moskvi temeljna odrednica njegovih vanjskopolitičkih stavova. Milanović vidi Hrvatsku jednako kako i Vučić vidi Srbiju a to je nesvrstanost koja vodi u izolacionizam. Naravno da bi takvu poziciju onda iskoristila Moskva i proširila svoj utjecaj i na Hrvatsku.

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