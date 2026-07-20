FOTO Nova "stanovnica" Dubrave uhvaćena u šetnji! I nije jedina koja tu živi: 'Čaplje, fazani, lasice, poskoci...'

Tko je sve budan u 5 ujutro? Šaljivo to pita stanovnik Studentskog grada, kvarta u Gornjoj Dubravi. Snimio je i objavio video lisice kako se šulja livadom između stambenih zgrada u Dankovečkoj ulici, a, kako kažu susjedi, već im je dobro poznata.

– Prošli tjedan je bila kod nas na dvorištu, navodno ima malene tu u blizini – poručila je jedna stanovnica kvarta. Kako je ispričala druga susjeda, lisice su samo dio životinjskog carstva koje obitava u krugu Studentskog grada, Klake i Grane. – Dvije godine sam imala za podstanare kune bjelice sa bebama. Čaplje, fazani, lisice, lasice, poskoci, štakori postaju sve veći problem... – kazala je.

Da lisice u Gornjoj Dubravi i nisu tako rijedak prizor pokazuje priča o kojoj smo izvijestili prije nekoliko dana. Mladi lisac pronađen je prije tjedan i pol u prekrivaču bazena pored jedne kuće u zagrebačkoj Dubravi, a nakon što se gotovo utopio, spasili su ga djelatnici Dumovca. Smjesta je odvezen u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta.

Iz Skloništa se nisu usudili ništa prognozirati, ali lisac je ipak pokazao borbenost i volju za oporavkom, kazali su. – Kad smo ga preuzeli, bio je loše. Djelovao je iscrpljeno i oporavak mu je bio neizvjestan. U Oporavilištu za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba nisu se usudili ništa prognozirati. Budući da se lisac nagutao vode, strahovalo se hoće li dobiti upalu pluća. Na sreću, kitnjasti ljepotan pokazao je svoj borbeni duh! – ispričali su iz Skloništa Dumovec na svojim društvenim mrežama.