Šetala stazom u Zagrebu i osjetila ruku na stražnjici: 'Nisu ga omeli ni auti ni svjetlo. Čuvajte sebe i djecu'

Hodajući stazom u blizini Bauhausa u Žitnjaku, jedna je žena doživjela neugodno iskustvo s prolaznikom te je o o tome odlučila upozoriti druge stanovnika kvartova u okolici. U jednoj je kvartovskoj grupi ispričala kako je, u šetnji, naletjela na muškarca koji se počeo neprimjereno ponašati.

– S leđa mi je došetao lik, cca 40 godina, urednog izgleda, visine do 180,185 cm, smeđa kosa, kraće ošišan, bez brade, imao je na sebi kratku majcu (mislim sive boje, nisam sigurna) i kratke hlače te djelovao kao da je iz kvarta i da šeta. Uhvatio me za stražnjicu nasilno uz ispuštanje nekih čudnih zvukova, na šta sam se okrenula i počela vikati na njega – započela je priču Zagrepčanka, dodajući kako se muškarac i dalje približavao dok nije u blizini vidio da se s druge strane ceste nalaze tri muške osobe.

– U tom trenutku mi je rekao izvini i žurnim korakom odjurio po stazi prema Cityu. Govorio je čisto hrvatski. Nije ga omelo ni svjetlo, ni auti koji prolaze. Željela bi upozoriti žene, cure, a osobito roditelje koji puštaju djecu kasno da šetaju uokolo. Znam viđati curice izmedu 10 i 15 godina navečer oko 21:00, 22:00 u šetnji tom stazom. Ako je tako navalio na mene koja sam odrasla zrela žena, mogu mislit šta bi bilo da je u pitanju bila curica od primjerice 13 ili 15 godina. Obratite pozornost i ako se nedaj Bože nekom ponovi da se zna da je to taj čovjek– Nažalost nisam ga uspjela slikati jer je jako brzo odjurio očito u strahu da će ga netko vidjeti. Čuvajte sebe i svoju djecu! – završila je objavu žena.