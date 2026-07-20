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OZBILJNE POSLJEDICE

Brutalno pretukli dvojicu Slovenaca na medulinskoj rivi: 'Ništa nismo rekli, moguće da su htjeli ispasti frajeri...'

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Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
20.07.2026.
u 16:17

Prema njegovim riječima, posljedice napada bile su ozbiljne za obojicu. 'Zadobio sam teške ozljede lica, što potvrđuje medicinska dokumentacija. Imam više prijeloma kostiju lica. Prijatelj je zadobio potres mozga, povraćao je i ozlijedio oko', rekao je napudnuti mladić

Dvojica slovenskih državljana ozlijeđena su u noći s petka na subotu tijekom fizičkog napada na medulinskoj rivi, a okolnosti događaja istražuje istarska policija. Jedan od napadnutih, 26-godišnji profesionalni sportaš, ispričao je kako su ih bez upozorenja napala skupina mlađih muškaraca dok su se vraćali kući nakon izlaska. Prema njegovim riječima, napad se dogodio oko četiri sata ujutro, nakon što su on i 23-godišnji prijatelj napustili beach bar Barracuda.

'Napali su nas mlađi muškarci, mislim da imaju između 18 i 24 godine. Bilo ih je više, a s njima su bile i djevojke koje su cijelo vrijeme vikale: "Prestani, prestani!" i pokušavale ih zaustaviti. Prijatelj i ja samo smo se vraćali kući na spavanje',  ispričao je za Dnevnik.hr.

Kaže kako napadače nisu poznavali te da ne zna što je bio povod napada. 'U Medulinu smo na odmoru jer prijatelj ovdje ima kuću. Ne mogu sa sigurnošću reći zašto su nas napali. Ništa im nismo rekli. Moguće je da je razlog bio to što smo govorili slovenski, a moj je dojam da su se pred djevojkama željeli pokazati i ispasti frajeri. No, ne mogu tvrditi da je to bio pravi motiv. U to vrijeme na rivi nije bilo drugih ljudi koji bi mogli svjedočiti događaju',  rekao je.

Opisao je i kako je napad započeo. 'Prvi mladić koji me napao zadao mi je izuzetno snažan udarac u lice. Policiji sam rekao da je nosio crvenu majicu, kratke traper-hlače i crne Air Max tenisice. Bio je obrijane glave, na desnoj ruci imao je metalnu narukvicu i bio je upadljivo odjeven. Drugi muškarac bio je sav u crnom, s crnom majicom i kratkim hlačama. Nadam se da će taj opis pomoći u njihovoj identifikaciji', rekao je.

Prema njegovim riječima, posljedice napada bile su ozbiljne za obojicu. 'Zadobio sam teške ozljede lica, što potvrđuje medicinska dokumentacija. Imam više prijeloma kostiju lica. Prijatelj je zadobio potres mozga, povraćao je i ozlijedio oko', rekao je za Dnevnik.hr.

Tvrdi i da su tijekom incidenta ostali bez osobnih stvari. 'Uzeli su nam japanke pa smo morali bosi hodati kući. Prijatelju je nestao i novac koji mu je ispao tijekom napada, a oni su ga pokupili. Policija nam je rekla da će krađu biti teško dokazati ako je novac ispao iz džepa, ali da će pokušati identificirati napadače pomoću nadzornih kamera u blizini mjesta događaja',  ispričao je. Na kraju je istaknuo da bi zadobivene ozljede mogle imati ozbiljne posljedice na njegovu profesionalnu sportsku karijeru. Istarska policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti napada i identificirala osobe odgovorne za ovaj incident.
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Ključne riječi
ozlijede slovenci Medulin tuča

Komentara 11

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DA
Dako1
16:38 20.07.2026.

Vidim komentare i pitam se kakve to osobe moraju biti da podržavaju ovakve napade i traže razlog da nekome polomiš kosti glave i skoro izbije oko? Pokušajte se staviti da je vaše dijete u posjetu nekom turističkom gradiću kod nas ili u susjednoj nam zemlji i vrate se ozlijeđeni...

KI
kimy
16:44 20.07.2026.

Znači kad nema Srba dobri su u Slovenci. A ako nema ni jednih i drugih onda će se mlatiti međusobno. Evo već vidim kandidate među ovima što ovo divljaštvo odobravaju.

ST
Startrack
16:26 20.07.2026.

U americi nanosenje ovakvih ozljeda je pet godina zatvora. Pojacat kazne za ovom pa nece bit problema.

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