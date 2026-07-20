Apartman i za 50 eura po noći, kava za euro, a ručak za 5: Ovo je vjerojatno najjeftinija destinacija na Jadranu

Neum u Bosni i Hercegovini i dalje ostaje jedna od najpristupačnijih destinacija za ljetni odmor na Jadranu, unatoč stalnom rastu cijena smještaja, hrane i turističkih usluga na hrvatskoj obali. Kako piše Metropolitan.si, za obitelji koje nemaju vlastiti apartman ili rodbinu kraj mora, tjedan dana odmora u Hrvatskoj može značajno opteretiti kućni proračun, dok Neum nudi mirniju i povoljniju alternativu.

Grad se proteže duž 24 kilometra obale i predstavlja jedini izlaz Bosne i Hercegovine na Jadransko more. Zahvaljujući položaju u zaljevu i blizini poluotoka Pelješca, more je ovdje uglavnom mirno, što ga čini posebno privlačnim obiteljima s djecom. Posjetitelji uživaju u šetnjama po obalnoj šetnici, istražuju plaže i odlaze na izlete brodom ili do susjednih atrakcija poput Dubrovnika, Stona, Korčule i delte Neretve, koje su sve na vrlo malim udaljenostima. Neum je poznat i po povoljnim cijenama u ugostiteljskim objektima - šalica kave stoji od 1 do 2,5 eura, porcija ćevapa od 5 do 8 eura,a riblja jela i plodovi mora najčešće stoje između 20 i 50 eura, ovisno o restoranu i odabiru jela.

Iako su se i u Neumu cijene smještaja blago povećale, one su i dalje niže nego u Hrvatskoj. Apartmani za dvije osobe mogu se pronaći po cijeni od pedesetak do sedamdeset eura po noći, dok smještaj u prvoj liniji do mora s pogledom može doseći oko 150 eura. Obiteljski smještaj za tri ili četiri osobe obično stoji između sedamdeset i stotinu dvadeset eura, ovisno o lokaciji i opremljenosti, a dnevni trošak odmora uključujući hranu i eventualno parkiranje iznosi otprilike osamdeset do sto četrdeset pet eura. Sedmodnevni boravak za par tako se može uklopiti u okvir od 580 do 1.000 eura, što je i dalje povoljnije nego na mnogim popularnijim jadranskim destinacijama.

Neum je također poznat po pristupačnoj gastronomiji, a cijene hrane i pića omogućuju dodatnu uštedu, posebno onima koji tijekom odmora sami pripremaju obroke. Zbog povoljne kombinacije smještaja, hrane i mirnog okruženja, Neum ostaje omiljeno mjesto za sve koji žele uživati u moru i suncu, a da pritom ne opterećuju svoj proračun.