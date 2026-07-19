Policija objavila detalje užasa kod Zagreba: Otkriveno kako je poginula 18-godišnja vozačica

Policija je objavila nove detalje teške prometne nesreće koja se u subotu ujutro dogodila na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina, a u kojoj je život izgubila 18-godišnja vozačica BMW-a. Očevidom je utvrđeno da je 18-godišnjakinja oko 9 sati upravljala BMW-om zagrebačkih registarskih oznaka iako nije imala položen vozački ispit. Kretala se lijevom prometnom trakom južnog kolnika autoceste u smjeru sjeveroistoka.

Prema policijskom izvješću, nije držala potreban razmak iza vozila ispred sebe. U pokušaju da izbjegne izravan nalet, naglo je skrenula ulijevo, pri čemu je prednjim dijelom BMW-a udarila u stražnji dio Opel Astre mađarskih registarskih oznaka kojom je upravljao 56-godišnji državljanin Mađarske. Od siline udara BMW je izletio s kolnika na meki teren, gdje je udario u zaštitnu ogradu i dva stabla te se zaustavio. Mlada vozačica preminula je na mjestu nesreće od zadobivenih ozljeda. Zbog provođenja očevida promet je na južnom kolniku autoceste A1 u smjeru Zagreba bio privremeno obustavljen od 13.58 do 14.14 sati. Tijelo poginule prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi daljnje obrade.