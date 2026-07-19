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NA AUTOCESTI A1

Policija objavila detalje užasa kod Zagreba: Otkriveno kako je poginula 18-godišnja vozačica

Zagreb: Prometna policija kontrolira vozače povodom Martinja
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
19.07.2026.
u 11:19

Utvrđeno je da mlada vozačica nije imala položen vozački ispit, a kobnoj nesreći prethodio je pokušaj izbjegavanja naleta na automobil ispred sebe

Policija je objavila nove detalje teške prometne nesreće koja se u subotu ujutro dogodila na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina, a u kojoj je život izgubila 18-godišnja vozačica BMW-a. Očevidom je utvrđeno da je 18-godišnjakinja oko 9 sati upravljala BMW-om zagrebačkih registarskih oznaka iako nije imala položen vozački ispit. Kretala se lijevom prometnom trakom južnog kolnika autoceste u smjeru sjeveroistoka.

Prema policijskom izvješću, nije držala potreban razmak iza vozila ispred sebe. U pokušaju da izbjegne izravan nalet, naglo je skrenula ulijevo, pri čemu je prednjim dijelom BMW-a udarila u stražnji dio Opel Astre mađarskih registarskih oznaka kojom je upravljao 56-godišnji državljanin Mađarske. Od siline udara BMW je izletio s kolnika na meki teren, gdje je udario u zaštitnu ogradu i dva stabla te se zaustavio. Mlada vozačica preminula je na mjestu nesreće od zadobivenih ozljeda. Zbog provođenja očevida promet je na južnom kolniku autoceste A1 u smjeru Zagreba bio privremeno obustavljen od 13.58 do 14.14 sati. Tijelo poginule prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi daljnje obrade.
Ključne riječi
Zagreb

Komentara 6

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Avatar LijepaNašaHrvatska
LijepaNašaHrvatska
12:08 19.07.2026.

Hrabra nema što 😠 Za volan BMW bez položenog vozačkog sa 18. Do svoje 35-te bi nekog ubila... Na vrijeme maknuta.

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
12:06 19.07.2026.

Sad neka "pametni" roditelj živi s tim.

OT
otrovnijezik
12:12 19.07.2026.

Ah te zaštićene manjine.

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