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MNOGE JE ODUŠEVILA

FOTO Melania Trump iznenadila pojavljivanjem u običnoj bijeloj majici, a svi su gledali ovaj detalj

Foto: Profimedia
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
20.07.2026.
u 16:11

Melania je za veliku sportsku završnicu ovoga puta odabrala znatno opušteniju kombinaciju. Umjesto uobičajenog glamura, posegnula je za jednostavnom bijelom majicom američkog brenda Gap, koju je kombinirala s bijelim hlačama modne kuće Ralph Lauren i efektnom bomber jaknom dizajnera Thoma Brownea.

Melania Trump još je jednom pokazala da i na jednom od najvećih svjetskih sportskih događaja zna privući pozornost modnim odabirom. Američka prva dama pojavila se na finalu Svjetskog nogometnog prvenstva između Španjolske i Argentine na MetLife Stadiumu u New Jerseyju, gdje je u društvu supruga, američkog predsjednika Donalda Trumpa, i predsjednika FIFA-e Giannija Infantina utakmicu pratila iz VIP lože. Finale, u kojem je Španjolska nakon produžetaka pobijedila Argentinu 1:0 i drugi put u povijesti postala svjetski prvak, privuklo je niz poznatih uzvanika iz svijeta politike, sporta i zabave. Među njima su bili španjolski kralj Felipe VI. i kraljica Letizia, premijer Pedro Sánchez, kanadski premijer Mark Carney i meksička predsjednica Claudia Sheinbaum. No, dok su se na travnjaku vodile posljednje borbe za naslov svjetskog prvaka, dio pozornosti izvan terena pripao je i Melanijinu neočekivano ležernom modnom izdanju.

Poznata po strogo krojenim odijelima, elegantnim haljinama i visokim potpeticama, Melania je za veliku sportsku završnicu ovoga puta odabrala znatno opušteniju kombinaciju. Umjesto uobičajenog glamura, posegnula je za jednostavnom bijelom majicom američkog brenda Gap, koju je kombinirala s bijelim hlačama modne kuće Ralph Lauren i efektnom bomber jaknom dizajnera Thoma Brownea. Tako je svoju prepoznatljivu eleganciju prilagodila atmosferi nogometnog spektakla, pritom se najvećim dijelom oslonivši na američke modne brendove. Promjenu je napravila i kada je riječ o obući. Vrtoglavo visoke salonke, koje često bira za službena pojavljivanja, ovoga je puta ostavila po strani i odlučila se za elegantne ravne balerinke francuske kuće Roger Vivier. Rezultat je bila znatno ležernija i praktičnija kombinacija od onih u kojima smo je navikli viđati, ali bez odricanja od luksuznih detalja.

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Ipak, najveću pozornost nisu privukli ni bomber jakna ni neočekivano jednostavna bijela majica. Pogledi su se zaustavljali na predimenzioniranim četvrtastim sunčanim naočalama s reflektirajućim staklima, koje su cijelom izdanju dale futuristički prizvuk i postale najupečatljiviji detalj njezina stajlinga. Zanimljivo je da ovo nije prvi put da je Melania upravo na tribinama MetLife Stadiuma posegnula za izrazito upečatljivim sunčanim naočalama. Kada je godinu ranije, u srpnju 2025., na istom stadionu s Donaldom Trumpom pratila finale FIFA-ina Svjetskog klupskog prvenstva između Chelseaja i Paris Saint-Germaina, nosila je velike bijele Diorove sunčane naočale uz crno-bijelu elegantnu kombinaciju. Čini se tako da su predimenzionirane naočale postale svojevrstan zaštitni znak njezinih pojavljivanja na velikim sportskim događajima – modni detalj koji istodobno privlači poglede i zadržava dozu nedostupnosti po kojoj je američka prva dama odavno prepoznatljiva.

**Uz korištenje AI-ja
Ključne riječi
svjetsko prvenstvo Donald Trump Melania Trump showbiz

Komentara 1

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ME
MediciKM
16:35 20.07.2026.

Melanija je carica! Ona sve po svome. Svaka joj čast!

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