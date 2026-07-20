Rješenje nije produljivati radni vijek, već stvoriti bolje uvjete za rad

Rasprave o radu i mirovinama u Hrvatskoj gotovo se uvijek svedu na isto pitanje – treba li podizati dobnu granicu za odlazak u mirovinu. Politički, zahvalna je to tema jer izaziva snažne emocije, no najnoviji podaci Eurostata pokazuju da je goruće pitanje zapravo nešto drugo: koliko ljudi uopće sudjeluje i koliko rano ili kasno ulaze na tržište rada.



Na prvi pogled zvuči paradoksalno. Zemlja koja se ubrzano suočava s nedostatkom radne snage istodobno ima jedan od najkraćih očekivanih radnih vjekova u Europskoj uniji. Dok će mladi u Nizozemskoj ili Švedskoj provesti više od četiri desetljeća radeći, hrvatski vršnjaci mogu očekivati čak deset godina manje. To nije samo statistička zanimljivost. To je pokazatelj koliko učinkovito jedno društvo koristi vlastiti ljudski potencijal.