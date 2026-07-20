Završena još jedna faza obnove! Boćarsko dobilo nove sadržaje za velike i male, stiže i inkluzivni dio

Igralište u blizini Boćarskog doma dobilo je nove sadržaje, a time i još jedan razlog za osmijeh, kazali su iz Možemo Trnje. Završena još jedna faza obnove omiljenog mjesta za igru i druženje svih generacija, napisali su u objavi na društvenim mrežama u kojoj su podijelili i fotografije igrališta.

U sklopu radova uređeno je vježbalište za odrasle, dok su oni najmlađi dobili dodatne sadržaje, nove sprave i ljepši prostor za igru. "Naše omiljeno mjesto za igru i druženje postalo je bogatije za nove sadržaje koji će razveseliti i velike i male. Najmlađi sada imaju još više prostora za istraživanje, penjanje i zabavu, dok su odraslima na raspolaganju sprave za rekreaciju na otvorenom", napisali su u objavi.

Posebnu pažnju djece privukao je zipline koji je u kratkom razdoblju postao glavna zvijezda parka, napisali su iz Možemo Trnje. "Posebnu pažnju već su privukle atrakcije od uzbudljivog ziplinea do jedinstvene Bogomoljke koja ne prestaje izazivati oduševljenje djece. Ovakvi projekti pokazuju koliko zajedničkim trudom možemo unaprijediti kvalitetu života u našem kvartu", istaknuli su u objavi. Obnova još nije završena. Uskoro će, tako, biti i uređen dio igrališta za djecu s teškoćama, dodali su iz Možemo Trnje.