VIDEO Reakcije ne staju! Vedran Ješe dirljivim govorom za kraj SP-a ganuo Valentinu Miletić i Marka Šapita

Zavjesa je pala na Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjevernoj Americi, a Hrvatska radiotelevizija oprostila se od gledatelja posljednjim izdanjem svoje popularne emisije "Americana". Nakon finalne utakmice u kojoj je Španjolska svladala Argentinu, odjavna špica nije označila kraj programa. Umjesto toga, uslijedio je dirljiv trenutak koji je HRT Sport podijelio na svom Instagram profilu uz legendarnu rečenicu: "Motaj kablove i gasi sve!". Video možete pogledati OVDJE

U glavnoj ulozi bio je stručni komentator i bivši nogometaš Vedran Ješe. On je posljednje minute emisije iskoristio za iskrenu zahvalu voditeljskom paru, Marku Šapitu i Valentini Miletić, nazvavši svoj govor "šećerom na kraju". U modernom studiju, čija je scenografija bila inspirirana američkim domaćinstvom, Ješe se obratio kolegama, no posebne riječi hvale uputio je Valentini, istaknuvši njezinu profesionalnost i posvećenost u pretežno muškom svijetu sportskog novinarstva. Vidno ganuta voditeljica pažljivo je slušala njegove riječi, a snimka odaje atmosferu zajedništva i međusobnog poštovanja koje je vladalo iza kulisa.

Objava je brzo prikupila brojne reakcije gledatelja koji su tijekom cijelog prvenstva pratili emisiju. Komentari su bili jednoglasni u pohvalama za cijelu ekipu, no najviše komplimenata upućeno je upravo voditeljima. "Sve što je rekao Vedran potpisujem. Valentina, svaka čast za svaku baš svaku emisiju. Tvoj put je posut ružama i samo ti je nebo granica", napisao je jedan gledatelj, dodajući apel Marku Šapitu: "Bori se svim sredstvima, a ponajviše mudrošću da Valentina ostane u sportskom programu jer je dovela svojim radom, trudom, osmijehom emisiju do savršenstva."

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Drugi su se nadovezali, hvaleći Valentinin fanatizam i trud. "Bravo Vedrane za ovaj komentar, svaka čast. Valentina je cura koja živi ovaj posao 100 posto i ulaže u sebe non-stop da bude bolja, a to je najvažnije", istaknuo je jedan od pratitelja. Marko Šapit također je dobio pohvale za suvereno vođenje, a mnogi su istaknuli kako je projekt odradio "kao da mu je stota emisija svjetskog prvenstva".

Emisija "Americana" bila je središnji dio HRT-ovog praćenja Svjetskog prvenstva, a kroz nju je gledatelje vodio uigrani dvojac Šapit-Miletić uz pomoć stalne postave stručnih analitičara u kojoj su, uz Ješu, bili i Anton Samovojska, Tomislav Ivković te Robert Matteoni.