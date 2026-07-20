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PRAVILA SU TU DA SE POŠTUJU

Zagrebački ZOO ima ozbiljan problem s posjetiteljima, objavili su javni apel: 'Ako ovo radite, možete ugroziti život životinjama!'

ZOO Zagreb
Autor
Hana Ivković Šimičić
20.07.2026.
u 17:42

Ističemo to jer se gotovo svakodnevno susrećemo s kršenjem pravila, napominju iz Zoološkog vrta u Maksimiru

Pravila ponašanja tu su kako bi se poštovala, napominju djelatnici zagrebačkog Zoološkog vrta koji u zadnje vrijeme imaju problema koji krše pravila o hranjenju i uznemiravanju životinja u njihovima nastambama. Odlučili su stoga upozoriti sve da se drže propisanih pravila te objasnili zašto su ona važna. 

– Ističemo to jer se gotovo svakodnevno susrećemo s njihovim kršenjem! Posjetiteljima je, među ostalim, strogo zabranjeno hranjenje i uznemiravanje životinja! Istaknuto je to na ulazima u Zoološki vrt, no dio se posjetitelja na to oglušuje. Zbog toga ih naši djelatnici podsjećaju na pravila ponašanja te im objašnjavaju kako kršenjem pravila ugrožavaju sebe i životinje o kojima se ovdje skrbimo.

O prehrani životinja brinu se nutricionistkinja te djelatnici naše kuhinje za životinje. Ljudska hrana životinjama može narušiti zdravlje, pa čak i ugroziti živote. Iznimno su opasne i stvari posjetitelja koje se nađu u nastambama životinja – namjerno ili iz nepažnje. Iako o uznemiravanju životinja ne bi trebalo trošiti riječi, nažalost, svakodnevica nas demantira. Dio posjetitelja nema obzira prema životinjama, pa čak ni kada je negdje istaknuta oznaka „Beba u nastambi“.

Za primjer objavljujemo fotografiju snimljenu proljetos kraj nastambe sabljorogih oriksa. Jedan je gospodin s djecom koja su se verala po ogradi, starim kruhom želio nahraniti krdo sabljorogih oriksa u kojem su dva mladunca. Podsjetimo, sabljorogi oriksi vrsta su koja je svojedobno izumrla u prirodi i koja je vraćena u prirodu zahvaljujući uzgoju pod skrbi ljudi. Vrsta je kod nas uključena u Europski uzgojni program (EEP) i svaka je jedinka dragocjena – pojasnili su u Zoološkom vrtu. 

Ključne riječi
oriks Zagreb zoološki vrt

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