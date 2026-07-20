Argentinci pronašli krivca za poraz u finalu

Argentinska nogometna reprezentacija poražena je u finalu Svjetskog prvenstva od Španjolske s 1:0 te tako nisu uspjeli obraniti naslov svjetskog prvaka. Kako to obično biva nakon utakmice, argentinski mediji i javnost traže glavnog krivca, a kandidata im sigurno ne nedoostaje. Enzo Fernandez iz ničega je dobio dva žuta kartona, Lionel Messi kao najbolji igrač nije napravio gotovo ništa, a izbornik Scaloni spremio je taktiku koja je natjerala Argentinu da se brani svih 120 minuta.

Ipak, glavni krivac u očima Argentinaca je 23-godišnji vezni igrač Atletico Madrida Giuliano Simeone. On je u igru ušao u drugom poluvremenu kako bi donio energije i agresivnosti u momčad. U tome je uvelike i uspio, ali u rodnoj mu zemlji ne mogu oprostiti reakciju kod pobjedničkog pogotka Ferrana Torresa iz 106. minute.

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Pedro Porro poslao je centaršut na glavu Nice Wiiliamsa, koji je sjajno vratio loptu na volej usamljenom Torresu. Njegov čuvar bio je Simeone, ali veznjak Atletica zaboravio je na svog igrača kada je Williams krenuo vraćati loptu i tih nekoliko sekundi nepažnje bilo je dovoljno da Argentina itgubi utakmicu.

Gaučosi su jedina dva udarca na utakmici uputili tek na samom kraju drugog pordužetka, a najbolju priliku propustio je Simeone čiji je volej s 10-ak metara završio na tribinama. Prije toga se našao pred golom Furije nakon prolaska Messija, ali je Cubarsi izbacio loptu ispred njega.