Večernji list
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FOTO Internet gori nakon finala SP-a, pogledajte najbolje memeove koji su nasmijali svijet
Finale Svjetskog prvenstva donijelo je veliki okršaj Španjolske i Argentine, a nakon 120 minuta napete utakmice veselila se Furija.
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
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Španjolci su pogotkom Ferrana Torresa za pobjedu 1:0 stigli do naslova, a kao i nakon svakog velikog nogometnog događaja, društvene mreže preplavili su brojni memeovi koji su na duhovit način opisali ključne trenutke utakmice.
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
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U našoj fotogaleriji pogledajte neke od njih.
Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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Foto: Društvene mreže
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