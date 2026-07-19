FOTO Slavni glazbenik uživao je na našoj obali s obitelji i prijateljima: Evo gdje su ga snimili fotoreporteri

Da brojni poznati vole doći na naš Jadran, dobro je poznato, a jedan od njih jest i Rod Stewart.
Da brojni poznati vole doći na naš Jadran, dobro je poznato, a jedan od njih jest i Rod Stewart.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Slavni glazbenik tijekom godina je više puta dolazio u Hrvatsku, a 2024. je u Dubrovniku oženio i sina i to s djevojkom hrvatskih korijena. 
Slavni glazbenik tijekom godina je više puta dolazio u Hrvatsku, a 2024. je u Dubrovniku oženio i sina i to s djevojkom hrvatskih korijena. 
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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No, slavni Rod i ranije je obilazio našu obalu, a upravo u srpnju 2020. godine se odlično zabavljao u Splitu.
No, slavni Rod i ranije je obilazio našu obalu, a upravo u srpnju 2020. godine se odlično zabavljao u Splitu.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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U splitsku luku došao je na jahti u društvu obitelji i prijatelja, a fotoreporteri tada su ga snimili i u šetnji gradom.
U splitsku luku došao je na jahti u društvu obitelji i prijatelja, a fotoreporteri tada su ga snimili i u šetnji gradom.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Činilo se kako se odlično provodi, a kako mu je bilo pogledajte u našoj galeriji. 
Činilo se kako se odlično provodi, a kako mu je bilo pogledajte u našoj galeriji. 
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Milan Sabic/PIXSELL
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Foto: Milan Sabic/PIXSELL
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Foto: Milan Sabic/PIXSELL
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Foto: Milan Sabic/PIXSELL
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Foto: Milan Sabic/PIXSELL
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Foto: Milan Sabic/PIXSELL
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Foto: Milan Sabic/PIXSELL
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Foto: Milan Sabic/PIXSELL
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Foto: Milan Sabic/PIXSELL
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Foto: Milan Sabic/PIXSELL
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Foto: Milan Sabic/PIXSELL
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Foto: Milan Sabic/PIXSELL
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Foto: Milan Sabic/PIXSELL
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Foto: Milan Sabic/PIXSELL
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