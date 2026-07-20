Masovni napadi iscrpljuju ruski arsenal: U 19 dana ispaljene čak dvije trećine godišnje proizvodnje Zircona

Rusija je tijekom vikenda izvela jedan od najvećih napada balističkim projektilima dosad, a ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski istaknuo je kako su Kijev i regija oko glavnog grada bili glavne mete. "Taj su napad pripremali nekoliko dana, gomilajući zalihe projektila. Prijetnja, naravno, postoji i sada, i to se mora uzeti u obzir. Rusija polaže nade u balističke projektile i upravo zbog njih (op.a. ruski predsjednik Vladimir) Putin i dalje vjeruje u svoj rat. Vrlo je važno da naši partneri razumiju što se događa te da su projektili za protuzračnu obranu potrebni za zaštitu života doslovno svakoga dana", istaknuo je Zelenski te napomenuo kako je važno ubrzati sve procese s europskim partnerima i SAD-om.

Da Rusija u posljednje vrijeme provodi sve više masovnih udara u kojima ispaljuje velike količine balističkih projektila pokazuje i analizira portala Militarnyi, provedena na temelju službenih izvješća ukrajinskih vojnih službi. Naime, analizom je utvrđeno kako je Rusija u prvih 19 dana srpnja iskoristila dvije trećine planirane godišnje proizvodnje projektila 3M22 Zircon, dok je broj upotrijebljenih balističkih projektila premašio njihovu ukupnu mjesečnu proizvodnju.

Uključujući masovni napad tijekom vikenda, Rusija je od početka mjeseca upotrijebila 107 balističkih projektila i dvadeset projektila 3M22 Zircon. Prema procjenama, Rusija svakog mjeseca proizvodi oko 60 balističkih projektila 9M723 za sustav Iskander-M i 40 projektila RM-48U lansiranih sa sustava S-400. Uz to, predviđa se da će tijekom cijele ove godine proizvesti ukupno trideset projektila 3M22 Zircon.

Intenzivna uporaba nagomilanih zaliha mogla bi ukazivati na rusku želju da iskoristi ograničene proturaketne rezerve ukrajinskih obrambenih snaga i nanese maksimalnu štetu tijekom masovnih napada. Istodobno, ovakva stopa uporabe postupno smanjuje ruske raketne zalihe koje obrambena industrija ne može pravodobno u potpunosti nadopuniti, navodi Dmytro Shumlianskyi s portala Militarnyi.