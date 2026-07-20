Nogomet je pobijedio destrukciju i divljaštvo! Argentinci su s ovakvom igrom zasluženo poraženi

Nogometaši Španjolske u finalu SP-a pobijedili su Argentinu s 1:0 nakon produžetaka i drugi put u svojoj povijesti postali svjetski prvaci. Zanimljivo, oba puta bio je to nastavak dominacije jer su i na SP 2010., kao i na ovaj, došli kao europski prvaci.



Neutralni nogometni navijači diljem svijeta presretni su zbog ovakvog ishoda jer nogomet je pobijedio destrukciju i nogometnu dekadenciju koju je Argentina pokazala tijekom turnira. Španjolci su, objektivno, tijekom cijelog turnira pokazali dominaciju, lijep nogomet i do naslova su došli bez ijedne mrlje.