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ŠPANJOLSKA BEZ MRLJE

Nogomet je pobijedio destrukciju i divljaštvo! Argentinci su s ovakvom igrom zasluženo poraženi

VL
Autor
Hrvoje Delač
20.07.2026.
u 00:02

Neutralni nogometni navijači diljem svijeta presretni su zbog ovakvog ishoda jer nogomet je pobijedio destrukciju i nogometnu dekadenciju koju je Argentina pokazala tijekom turnira. Španjolci su, objektivno, tijekom cijelog turnira pokazali dominaciju, lijep nogomet i do naslova su došli bez ijedne mrlje.

Nogometaši Španjolske u finalu SP-a pobijedili su Argentinu s 1:0 nakon produžetaka i drugi put u svojoj povijesti postali svjetski prvaci. Zanimljivo, oba puta bio je to nastavak dominacije jer su i na SP 2010., kao i na ovaj, došli kao europski prvaci.

Neutralni nogometni navijači diljem svijeta presretni su zbog ovakvog ishoda jer nogomet je pobijedio destrukciju i nogometnu dekadenciju koju je Argentina pokazala tijekom turnira. Španjolci su, objektivno, tijekom cijelog turnira pokazali dominaciju, lijep nogomet i do naslova su došli bez ijedne mrlje.

Ključne riječi
SP 2026. Argentina reprezentacija Španjolska reprezentacija

Komentara 15

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KV
KvakaZG
00:11 20.07.2026.

Pobjeda nogometa!

Avatar juma
juma
00:19 20.07.2026.

Paredes je nadmašio sve, jer je za jedno poluvrijeme zaslužio barem 3 žuta kartona. Nažalost dobio je samo jedan. Sudac nije imao lak posao, ali trebao je biti malo strožiji kod prljavih, bespotrebnih startova Argentinaca.

Avatar mladen111
mladen111
00:23 20.07.2026.

Lijepo rečeno. Divljaštvo i destrukcija su poraženi. Da su izdržali do penala i slučajno pobijedili, to bi bio totalni poraz nogometa. Katastrofa.

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