Nogomet je pobijedio destrukciju i divljaštvo! Argentinci su s ovakvom igrom zasluženo poraženi

Nogometaši Španjolske u finalu SP-a pobijedili su Argentinu s 1:0 nakon produžetaka i drugi put u svojoj povijesti postali svjetski prvaci. Zanimljivo, oba puta bio je to nastavak dominacije jer su i na SP 2010., kao i na ovaj, došli kao europski prvaci.
Neutralni nogometni navijači diljem svijeta presretni su zbog ovakvog ishoda jer nogomet je pobijedio destrukciju i nogometnu dekadenciju koju je Argentina pokazala tijekom turnira. Španjolci su, objektivno, tijekom cijelog turnira pokazali dominaciju, lijep nogomet i do naslova su došli bez ijedne mrlje.
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