Očekivani radni vijek najkraći u Hrvatskoj, Rumunjskoj i Bugarskoj – 36 godina

Zamislimo trojicu petnaestogodišnjaka. Liam iz Rotterdama, Erling iz Osla i Marko iz Zagreba. Slični su im dani, slične školske brige i glavobolje s matematikom. No, onog trenutka kad završe školu, kreću životne razlike. Liam, tako, može očekivati čak 46 godina radnog staža prije nego što ugasi računalo na posljednjem radnom mjestu, uz, naravno, više nego dobru plaću. Erling će raditi 43, a Marku bi, ako ostane u Hrvatskoj, moglo biti dodijeljeno tek 36 godina. Deset godina manje od Nizozemca. Nije to mala razlika – to je cijelo jedno produktivno desetljeće, otprilike koliko dijete treba da od prvog razreda stigne do mature.