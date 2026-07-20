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859 LIJEČNIKA IMA VIŠE OD 65 GODINA

Očekivani radni vijek najkraći u Hrvatskoj, Rumunjskoj i Bugarskoj – 36 godina

Zagreb: Klinika Svjetlost obavlja operativni zahvat postavljanja teleskopske leće
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Ljubica Gatarić
20.07.2026.
u 14:55

Hrvatska ima kasan ulazak mladih na tržište rada, nižu zaposlenost žena nego sjever Europe te velik broj invalidskih ili prijevremenih mirovina

Zamislimo trojicu petnaestogodišnjaka. Liam iz Rotterdama, Erling iz Osla i Marko iz Zagreba. Slični su im dani, slične školske brige i glavobolje s matematikom. No, onog trenutka kad završe školu, kreću životne razlike. Liam, tako, može očekivati čak 46 godina radnog staža prije nego što ugasi računalo na posljednjem radnom mjestu, uz, naravno, više nego dobru plaću. Erling će raditi 43, a Marku bi, ako ostane u Hrvatskoj, moglo biti dodijeljeno tek 36 godina. Deset godina manje od Nizozemca. Nije to mala razlika – to je cijelo jedno produktivno desetljeće, otprilike koliko dijete treba da od prvog razreda stigne do mature.

Ključne riječi
radni vijek Hrvatska

Komentara 1

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KU
kublajkhan
15:05 20.07.2026.

Znači kreće propaganda za produljenje radnog vijeka. Dulji rad za manje mirovine. Radujmo se. Jedva čekam da me uvjere da je to dobro za mene

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