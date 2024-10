Metropola je domaćin ovogodišnjeg Tjedna suvremenog plesa: Fokusira se na temu održivosti plesa, ovo je program

Tjedan suvremenog plesa (Dance Week Festival), kao najstariji plesni festival u Hrvatskoj i jedan od najdugovječnijih u Europi, nastavlja svoje ovogodišnje izdanje drugim blokom. Festival se već više od četiri desetljeća održava kao središnje mjesto suvremene plesne scene u regiji, a ove godine dolazi u dva dijela, reflektirajući specifične izazove s kojima se suočava hrvatska plesna zajednica.

Ovogodišnje izdanje festivala, pod organizacijom Hrvatskog instituta za pokret i ples, fokusira se na temu održivosti plesa, preispitujući pitanja: za koga se pleše, tko pleše, zašto plešemo, te kakvu ulogu ples ima u društvu. Ova duboka promišljanja nastavljaju se u drugom bloku festivala, koji donosi teme empatije, dijaloga i tolerancije, s naglaskom na stvaranje novog svijeta.

Među istaknutim autorima ovog bloka nalazi se libanonski umjetnik Omar Rajeh, koji će 23. listopada u KIC-u, u 12 sati, prikazati svoj plesni film The Odor of Elephants After the Rain. Film tematizira sukobe i empatiju, inspiriran zatvaranjem koreografskog centra Citerne Beirut, a bit će popraćen razgovorom s autorom.

Nizozemski koreograf Arno Schuitemaker izvest će predstavu After After 29. listopada u MSU - Gorgona u 20 sati. Ova izvedba suočava se s distopijskim elementima suvremenog društva, donoseći pritom poruku ustrajnosti i mogućnosti izgradnje novih svjetova.

Hrvatska produkcijska kuća De facto obilježit će svoju 100. izvedbu s predstavom Love Will Tear Us Apart, što je rijedak uspjeh u kontekstu hrvatskog suvremenog plesa. Ovaj rad, u maniri legendarne predstave Pjevala je samo jedno ljeto: Glorija, Glorija Damira Zlatara Freya, vraća fokus na pitanja što znači biti plesač u 21. stoljeću u Hrvatskoj i regiji, ističući snagu volje i odlučnost da se ne odustaje. Svečana 100. izvedba bit će upriličena u DK Gavella 02. studenog u 19.30 sati.

Festival će završiti 5. studenog u Zagrebačkom plesnom centru (ZPC) s predstavom Ara! Ara! talijanskog koreografskog dua Ginevre Panzetti i Enrica Ticconija. Kroz simboliku zastava istražuje se zavodljivost moći i pripadnosti te motivi razdora i konflikta.

Tjedan suvremenog plesa, međunarodni festival suvremenog plesa i pokreta, jedan je od festivala s najdužom tradicijom u Europi i Hrvatskoj te jedan od najvećih plesnih festivala u regiji. Tijekom 41 godine postojanja, festival je predstavio gotovo 1000 međunarodno afirmiranih autora i grupa, te kontinuirano prezentira i producira radove hrvatskih plesnih umjetnika. Pokrenula ga je Mirna Žagar, međunarodno priznata plesna producentica, a festival producira udruga Hrvatski institut za pokret i ples.

