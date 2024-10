Zagreb će dobiti autobuse na vodik i struju, ali dotad ZET kupuje 120 rabljenih vozila, neka već voze metropolom

"Golema ulaganja u autobuse i tramvaje" najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević prije nekoliko dana na konferenciji za medije posvećenoj prometu, koji je uz otpad, čini se, tema koja najviše zaokuplja Zagrepčane. Uz gradnju novih prometnica, planira se tako ulaganje u ZET. Za razliku od tramvaja, autobuse se može nabaviti brže pa se investicije vode u dva smjera.

Prvi je nabava rabljenih autobusa. U dva natječaja od proljetos do danas kupljeno ih je 60, a riječ je o rabljenim vozilima iz Austrije i Njemačke. Marke su MAN i Mercedes, a modeli su identični novim busovima koji su kupljeni prije nešto više od godine dana pa ih putnici, osim po različitim sjedalima u unutrašnjosti, izvana teško mogu razaznati.

A od 60 kupljenih, 25 rabljenih autobusa, doznajemo, vozi metropolom, što znači da isporuka ide sporije od plana s obzirom na to da je prvih 30 obećano do početka školske godine, što se nije dogodilo. Ipak, ovih 25 sviđa se i putnicima, ali i ZET-ovcima. Iskustvom s rabljenim autobusima zadovoljni su i u gradskoj te u upravi ZET-a pa ih planiraju kupiti još 60, dakle ukupno 120. Najviše im se vjerojatno sviđa to što pet dobrih rabljenih autobusa treba platiti koliko jedan novi tramvaj.

Drugi smjer nabave su novi autobusi na alternativni pogon. Iako se Tomašević hvalio sa 100 takvih autobusa, sad ipak obećava nešto skromnijih 70, od kojih će 65 biti na struju, a pet na vodik. Toliko se sredstava nadaju povući iz europske omotnice za koju Ministarstvo prometa mora raspisati natječaj, što od početka godine obećavaju i odgađaju, a posljednje informacije govore da bi javni poziv mogao ići ovih dana, najkasnije do sredine studenoga.

S obzirom na to da dekarbonizaciju javnog prijevoza nije napravio nijedan grad u Hrvatskoj, bit će potrebno izgraditi infrastrukturu i za struju i za vodik, ali i definirati linije na kojima će ti autobusi imati doseg s jednim punjenjem. Usto, isporuka se u pravilu čeka i do dvije godine, što znači da bi svi "ekobusevi" mogli stići tek 2027., a pritom će 120 rabljenih i 70 novih vozila u sljedeće tri godine tek neznatno povećati flotu ZET-a jer će zbog kilometraže i lošeg stanja brojni primjerci morati u rashod.

VIDEO Električni busevi već su bili na testiranju u Zagrebu, pogledajte videoprilog koji smo snimili u travnju prošle godine: