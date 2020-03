'Zagađeni zrak u Zagrebu nije od potresa, stigao je s istoka'

Visoke razine lebdećih čestica PM10 učinile su Zagreb u 15h gradom čiji stanovnici udišu najzagađeniji zrak na svijetu. Brojni građani Novog Zagreba žalili su se na probleme s disanjem, a zagađeni zrak mogao se vidjeti.

Prema rezultatima Instituta za medicinska istraživanja od 14 sati, indeks kvalitete zraka 325,25 u istočnom i 438,13 u jugoistočnom dijelu grada. Za usporedbu, nakon onog velikog požara Jakuševca u srpnju lani, indeks kvalitete zraka iznosio je 365,72.

Iako su mnogi pomislili da je i dalje riječ o posljedici potresa, odnosno prašini koja se tada podignula, načelnica sektora za kvalitetu zraka pri DHMZ-u dr. sc. Cleo Kosanović objasnila nam je kako to nije vjerojatno.

– Naša mjerenja pokazuju da je taj onečišćeni zrak stigao s istoka, te smo visoke vrijednosti prvo zabilježili ujutro u 10 sati u Osijeku – ističe Kosanović te dodaje kako je ista pojava zabilježena u Srbiji, Poljskoj, Sloveniji… Tako je prema europskim kartama kvalitete zraka drugi iza Zagreba po onečišćenju u zraku bio Beograd.

VIDEO: Zagreb je danas imao najzagađeniji zrak na svijetu

– Još ne znamo koji je izvor onečišćenja, za to treba napraviti analizu čestica, no neki kolege iz drugih država pretpostavljaju da je riječ o prirodnom onečišćenju i to iz Sahare, no to ćemo tek morati potvrditi – objašnjava dr. sc. Cleo Kosanović te smiruje situaciju dodajući kako su takve pojave uglavnom kratkotrajne, te se očekuje da kvaliteta zraka opet bude u uobičajenim vrijednostima kroz 4 do 5 sati.

– U takvim se situacijama ne preporučuje izlazak na otvoreno, posebno onima s respiratornim poteškoćama, no sada smo ionako svi kod kuća – kaže dr. sc. Cleo Kosanović te dodaje kako je najgora situacija bila u zagrebačkom kvartu Dugave u 15 sati, no već su nakon 16 sati vrijednosti počele opadati.

Podsjetimo, ovo nije prvi puta ove godine da su zabilježene visoke razine lebdećih čestica PM10. Već su u siječnju u nekoliko navrata zabilježene visoke razine te je tada Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' izdao preventivne preporuke u svrhu sprečavanja akutnih i dugoročnih negativnih utjecaja na zdravlje ljudi, a posebno osjetljivih skupina građana Grada Zagreba.