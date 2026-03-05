'Zgrada duhova' na tri minute hoda od Trga bana Jelačića: Vlasnik nam otkriva kakve planove ima za zdanje od 10.500 kvadrata

Secesijska zgrada u Jurišićevoj 13 izgrađena je prije 122 godine, a danas je poznata, među ostalim, kao zgrada Hrvatske pošte. Tamošnja poslovnica bila je jedna od najposjećenijih u gradu, no nakon potresa 2020. godine objekt je ozbiljno oštećen te su svi njegovi uredi napušteni. Sada je zgrada od 10.500 kvadrata u vlasništvu HP-a već šest godina prazna, ulaz u staru poštu blokiran je drvenim daskama, a na pročelju objekta počeli su nicati grafiti.

Prazna nekretnina na samo nekoliko minuta od Trga bana Jelačića privlači pažnju prolaznika, ali i potencijalnih investitora koji bi u njoj mogli vidjeti veliki poslovni potencijal. Postavlja se zato već neko vrijeme pitanje hoće li Pošta zgradu prodati ili možda ipak obnoviti, a dodatan interes stvorila je informacija da je Pošta lanjskog studenog potpisala ugovor za izradu konzervatorskog elaborata, stručnog dokumenta koji se izrađuje u svrhu izdavanja posebnih uvjeta i mjera zaštite i očuvanja kulturnog dobra u slučaju složenijih zahvata.

Daje to naslutiti da Pošta ipak ide u obnovu, a tvrtku smo pitali je li to istina te kakve konkretne planove imaju s oštećenim objektom. – Kriteriji za procjenu funkcionalnosti i tržišnog potencijala nekretnina u vlasništvu tvrtke HP- Hrvatska pošta d.d. dio su šire strategije upravljanja nekretninama. Za pojedine nekretnine iz našeg fundusa, koje se više ne uklapaju u suvremeni logistički i poštanski model poslovanja, traži se najbolji model monetizacije s ciljem jačanja poslovne učinkovitosti i profitabilnosti

Među spomenutim nekretninama je i zgrada u Jurišićevoj ulici u Zagrebu za koju smo procijenili da ima potencijal ekonomske aktivacije – kazali su nam, a na naše dodatno pitanje što misle pod ekonomskom aktivacijom, objasnili su da su to opcije poput prodaje, zajedničkog ulaganja ili nekog drugog oblika unovčavanja vrijedne nekretnine.

Nakon izrade konzervatorskog elaborata, ističu, Pošta će "donijeti odluku o aktivaciji zgrade" u Jurišićevoj. – Vodeći dakako računa o zaštiti interesa tvrtke, ali i uvažavajući okolnost da je zgrada u Jurišićevoj jedan od simbola Grada Zagreba s obzirom na to da se radi o reprezentativnom kulturnom primjeru secesijske gradnje iz 1904. godine. Ukoliko se donese odluka o prodaji, postupak će se provesti u skladu s važećim zakonima i propisima, što uključuje i Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Sukladno članku 79. navedenog Zakona, pravo prvokupa imaju Republika Hrvatska, županija i grad – kažu nam.

Što se tiče izrade konzervatorskog elaborata, natječaj je objavljen u postupku jednostavne nabave, a ugovor s tvrtkom Konzervatorski projektni atelje potpisan je na 21.500 eura bez, odnosno 26.875 eura s PDV-om. Izrada bi trebala trajati 120 radnih dana od dana uvođenja u posao, što znači da je ona trenutačno još uvijek u tijeku. Zgrada inače, ima podrum, prizemlje, tri kata i tavan te dvorište. Značajan dio objekta služio je za potrebe pošte, a ostatak su činili trgovina i uredi.