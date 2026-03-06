Dvojac pao zbog zakapanja otpada na vodozaštitnom području: Policija ih ulovila na djelu, ovako su ga planirali sakriti

Zagrebačka policija uhitila je dvojicu muškaraca koje je zatekla kako ilegalno iskrcavaju građevinski i drugi otpad na vodozaštitnom području. Riječ je o 33-godišnjacima, od kojih je jedan državljanin Srbije, a sumnja se da su počinili kaznena djela Onečišćenje okoliša te Protupravna eksploatacija rudnog blaga.

Kako su izvijestili, u utorak navečer zatekli su muškarce kako istrpavaju otpad na državnom zemljištu na području Jankomira. –Policijski službenici zatekli su prvoosumnjičenog 33-godišnjaka kako upravlja teretnim automobilom našičkih registarskih oznaka ispunjenog šljunkom te drugoosumnjičenog kako upravlja teretnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka.

Sumnja se da su osumnjičeni navedenog dana na navedeno zemljište prethodno dovezli veću količinu raznog građevinskog otpada, staklenu vunu, metal, drvenu masu, plastiku, smeće, dijelove azbestnih ploča kao i miješani komunalni otpad, nakon čega su prvo radnim strojem bez potrebne dozvole za obavljanje takvih rudarskih poslova iskopali jamu dimenzija 50x25 metara dubine 1,5 metar iz koje su građevinski pijesak i šljunak radnim strojem natovarili u teretni automobil našičkih registarskih oznaka.

Nakon toga, sumnja se, u prethodno iskopanu jamu odlagali otpad te ga zatrpavali zemljom iako su znali da taj otpad može ugroziti život i zdravlje ljudi, kvalitetu tla te opstanak šume i drugog raslinja. Očevid su na mjestu događaja obavili policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji s komunalnim redarstvom grada Zagreba i Državnim inspektoratom – poručili su u policiji.

Muškarci su uhićeni, kriminalističko istraživanje je provedeno, a vozila, uključujući radni stroj, su im oduzeti. Odvedeni su u pritvor te je protiv njih podnesena kaznena prijava. Policijski službenici su uhitili osumnjičene i nad njima proveli kriminalističko istraživanje te je od 33-godišnjaka oduzet teretni automobil našičkih registarskih oznaka kao i radni stroj dok je od 33-godišnjeg državljanina Republike Srbije oduzet teretni automobil zagrebačkih registarskih oznaka.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnijeta nadležnom državnom odvjetništvu.