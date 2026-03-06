Naši Portali
STARA JE BILA 200 GODINA

FOTO Sjećate se kućice 'Pediker' u Ilici? Nema je više, na njenu mjestu osvanut će zgrada sa luksuznim stanovima. Znamo detalje

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, Projekt Ilica 290
1/7
Autor
Hana Ivković Šimičić
06.03.2026.
u 13:49

Ista sudbina čeka i susjednu zgradu, na broju 292. Budući da kuće nisu zaštićene kao kulturno dobro, prema dostupnim informacijama, nema prepreke za njihovo rušenje

Nema više prepoznatljive žute kućice u Ilici 290 na kojoj je pisalo "Pediker". Kuća, u kojoj je nekada bio pedikerski salon, ima i svoje ime – Šmirgl, stara je bila oko 200 godina, a preživjela je i bombardiranje u Drugom svjetskom ratu. Sada je, pak, sravnjena sa zemljom, a ista sudbina čeka i onu susjednu, na broju 292. Na njihovu će mjestu uskoro osvanuti velika stambeno-poslovna zgrada, a prema informacijama na službenim stranicama projekta, riječ je o objektu s 27 luksuznih stanova na četiri etaže te 44 parkirališna mjesta. Kako saznajemo od provjerenih izvora, radovi bi trebali biti dovršeni do kraja 2027. godine.

Budući da kuće nisu zaštićene kao kulturno dobro, prema dostupnim informacijama, nema prepreke za njihovo rušenje, a buduća zgrada imat će više od 1500 kvadrata stambene površine. Kvadrat ide od 5500 do 7000 eura, ovisno o etaži te je li riječ o stanu s panoramskim pogledom ili ne, a dobar dio ih je već prodan. Oko zgrade iscrtat će se 32 parkirna mjesta, a još 12 će ih biti u podzemnoj garaži.

Zagreb: Žuta kuća na kojoj piše "pediker"
19.2.2026. - Ilica 290, Zagreb, Hrvatska - Zuta kuca na kojoj pise "pediker." Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL


Projekt Ilica 290 je osmišljen kao prostor koji jednako odgovara suvremenom stanovanju, poslovnim potrebama, ali i dugoročnoj investiciji, navodi se na službenoj stranici, projekt arhitekture izradio je Roman Vukoja iz Jezgra Studija, a dizajn interijera potpisuje mlada arhitektica Stela Kubat.

Ključne riječi
Zagreb Ilica zgrada

