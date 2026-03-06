Cijene plina u Hrvatskoj ostaju stabilne unatoč globalnim turbulencijama

Zbog geopolitičkih napetosti na Bliskom istoku i poremećaja u prometu kroz Hormuški tjesnac, svjetska tržišta plina bilježe značajne oscilacije cijena (TTF), što je izazvalo povećani interes javnosti u Hrvatskoj za moguće posljedice na domaće cijene plina.

Gradska plinara Zagreb – Opskrba (GPZ-Opskrba) stoga je reagirala priopćenjem u kojem javnost obavještava da su cijene plina za kućanstva stabilne i nepromijenjene, uz osiguranu kontinuiranu opskrbu.

Za kupce iz kategorije kućanstava cijene plina prema važećim uvjetima opskrbe ostaju nepromijenjene do 1. listopada ove godine. Potrebne količine plina nabavljene su pravodobno, čime su korisnici zaštićeni od trenutačnih tržišnih poremećaja i naglih skokova cijena.

„U razdoblju pojačanih tržišnih oscilacija ključno je osigurati kontinuitet isporuke i zaštitu kupaca od kratkoročnih poremećaja. Dio cijene na koji kao opskrbljivač možemo utjecati održavamo stabilnim - kroz pravodobnu nabavu i odgovorno upravljanje portfeljem plina”, izjavio je direktor Društva Jeronim Tomas.

Iz GPZ-Opskrbe napominju da su njihove cijene u tržišnoj usluzi niže od cijena javne usluge te da je cilj održati konkurentnu razinu cijena i u narednom razdoblju, uz kontinuirano odgovorno upravljanje nabavom i tržišnim rizicima.

„Svi poslovni korisnici i ostali kupci opskrbljuju se plinom sukladno uvjetima iz važećih ugovora. Poštivanje ugovornih obveza ostaje prioritet, a aktualna situacija na međunarodnim tržištima ne utječe na već ugovorene cjenovne parametre za tekuće razdoblje”, dodao je Tomas.

Također, važno je napomenuti da Vlada Republike Hrvatske trenutno provodi mjere subvencioniranja cijene plina za kućanstva, koje su na snazi do 31. ožujka ove godine.

Kupci koji žele stabilnog i pouzdanog energetskog partnera mogu se obratiti stručnim timovima GPZ-Opskrbe radi dodatnih informacija i ugovaranja opskrbe.