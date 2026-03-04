Kaos zbog nove organizacije prometa u Novom Zagrebu: ZET produžio linije, ali zaboravio stanicu?

Put iz Savskog gaja do okretišta na Savi se nepotrebno produžio i zakomplicirao, požalili su se Zagrepčani u kvartovskoj Facebook grupi Lanište. Podsjetimo, zbog radova na okretištu Zapruđe, vezanih uz rekonstrukciju Sarajevske ceste, tramvajske linije 6, 8 i 14 produljile su svoje trase. Tako linija 6 sada vozi do Savskog gaja, odnosno rotora, ali ono što putnicima stvara problem je to što ondje nije osigurana stanica za iskrcaj i ukrcaj putnika, nego se izlazi ili ulazi na stanici kod Savskog gaja.

ZET je tako napravio kaos u novoj "organizaciji" prometa, istaknuli su ljutiti putnici. "Na cijelom okretištu Rotor da se nema mjesta postaviti tramvajska stanica?! I što su dobili s time? Da učenici, stariji ljudi, stranci hodaju pored tramvajske pruge do stanice Savski gaj!", napisala je na Facebooku jedna Zagrepčanka. Frustrirani su i vozači tramvaja koji, nakon što šesticu zaustave na stanici, moraju početi vikati ne bi li ih svi putnici čuli kako je ovo zadnja stanica što je čudno, istaknuli su Zagrepčani, jer tramvaj nastavlja voziti do okretišta ispod rotora.

"Dok se obnavljao Savski most, sedmica se okretala na Rotoru i stanica za izlaz je bila ispod prvog kraka rotora, i s druge strane ulaz, zar to ne može i sad biti tako!?", napisao je pak jedan Zagrepčanin. Mnogi se građani tako sada snalaze na vlastitu odgovornost. U žurbi, objasnili su putnici u Facebook objavi, pješače uz tramvajsku prugu kako bi uhvatili tramvaj broj 14. Takvo kretanje, upozoravaju Zagrepčani, vrlo je opasno i rizično za sigurnost i živote pješaka.