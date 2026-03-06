Zagrepčanka godine Neva Tölle: 'Danas se ženama opet poručuje da im je mjesto u kuhinji i uz djecu'

Neva Tölle, aktivistica za ženska prava i jedna od pionirki borbe protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj, primila je nagradu Zagrepčanka godine, priznanje koje Grad Zagreb dodjeljuje ženama koje su svojim djelovanjem znatno pridonijele afirmaciji ženskih prava, ravnopravnosti i kvaliteti života žena u gradu. N. Tölle je nagrađena za gotovo četiri desetljeća rada sa ženama koje su preživjele nasilje te za ulogu u uspostavi prvog SOS telefona i prvog skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u tadašnjoj istočnoj Europi.

– Ova nagrada nije samo moja. Pripada svakoj ženi koja je ikada rekla "ne" nepravdi, svakoj kolegici koja se neumorno bori na terenu i svakoj sugrađanki koja tiho, ali hrabro utire put ravnopravnosti u našem Zagrebu. Ovu nagradu posvećujem svim ženama Zagreba koje svojim radom, često nevidljivim, čine ovaj grad boljim mjestom. Zagreb je oduvijek bio grad hrabrih, snažnih i inspirativnih žena – rekla je je Neva Tölle prilikom preuzimanja nagrade. Svoj put u aktivizam započela je, prisjeća se, nakon javnog istupa žene u časopisu Svijet koja je govorila o vlastitom iskustvu nasilja i pozvala druge da se uključe u rad na SOS telefonu.

– Čula sam poziv žene koja je govorila o osobnom iskustvu nasilja i pozvala Zagrepčanke da se pridruže edukaciji za rad na SOS telefonu. Javila sam se i tako je krenula priča – kazala nam je. Taj početak prerastao je u gotovo četrdeset godina rada sa ženama koje su preživjele fizičko, psihičko i institucionalno nasilje. No, kako kaže, kada su počinjale, sustav zaštite žena praktički nije postojao.

– Institucije su mogle reagirati tek kroz prekršaj remećenja javnog reda i mira, što je u praksi značilo da sam, ako sam preglasno vikala ili plakala, mogla završiti s prijavom. Danas je situacija ipak znatno drugačija i postoji pravni okvir koji štiti žene, a štitio bi još i više kada bi se pravila provodila dosljedno i bez iznimke – rekla je. U obrazloženju nagrade ističe se da angažman Neve Tölle nije bio samo aktivistički nego i snažno zagovarački: od pritiska za zakonske promjene i obrane autonomije organizacija civilnog društva do upozoravanja na diskriminatornu praksu i sekundarnu viktimizaciju žena u institucijama. A upravo o tim problemima N. Tölle je govorila i nakon dodjele. – Kad je riječ o borbi protiv nasilja nad ženama, stvari moramo promatrati na dvije razine – grad i državu. U nekim segmentima napravljeni su pomaci, ali sustav i dalje ima ozbiljne slabosti – rekla je. Posebno kritizira način na koji se nasilje ponekad sankcionira.

– Neke institucije države naprosto odbijaju dosljedno provoditi postojeće propise koji bi trebali štititi žene koje su preživjele nasilje – upozorila je. Još je oštrija bila govoreći o porukama koje takva praksa šalje. – Pretučem svoju ženu danas, ona me prijavi, završim na sudu i dobijem 50 posto smanjenu kaznu. To je poticaj, a ne odvraćanje – rekla je. Osvrnula se i na društvene trendove, osobito među mladima, za koje smatra da ponovno nameću tradicionalne uloge ženama.

– Poruke koje se danas šalju u javnom prostoru sugeriraju da žena treba biti podložna i dpa joj je mjesto u kuhinji i uz djecu, a takve poruke ne bi smjele određivati položaj žena u društvu – rekla je. Na pitanje je li tijekom svih tih godina, nakon brojnih teških slučajeva i suočavanja s ljudskom patnjom, ikada poželjela odustati, odgovara bez zadrške. – Ne, nipošto ne. Odustajanja nema jer kada bismo odustali kad je teško, tada ne bismo nikad ništa napravili – rekla je. Dobiveno priznanje, kaže, ne doživljava kao završetak puta, nego kao dodatni poticaj za nastavak borbe. – Ova nagrada mi je, prije svega, vjetar u leđa da nastavim istim tempom. To je i podsjetnik koliko je važno ne odustajati i nastaviti raditi za žene kojima je pomoć i dalje potrebna – zaključila je.