Zagrepčanka godine Neva Tölle: 'Danas se ženama opet poručuje da im je mjesto u kuhinji i uz djecu'

Neva Tölle, aktivistica za ženska prava i jedna od pionirki borbe protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj, primila je nagradu Zagrepčanka godine, priznanje koje Grad Zagreb dodjeljuje ženama koje su svojim djelovanjem znatno pridonijele afirmaciji ženskih prava, ravnopravnosti i kvaliteti života žena u gradu. N. Tölle je nagrađena za gotovo četiri desetljeća rada sa ženama koje su preživjele nasilje te za ulogu u uspostavi prvog SOS telefona i prvog skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u tadašnjoj istočnoj Europi.
– Ova nagrada nije samo moja. Pripada svakoj ženi koja je ikada rekla "ne" nepravdi, svakoj kolegici koja se neumorno bori na terenu i svakoj sugrađanki koja tiho, ali hrabro utire put ravnopravnosti u našem Zagrebu. Ovu nagradu posvećujem svim ženama Zagreba koje svojim radom, često nevidljivim, čine ovaj grad boljim mjestom. Zagreb je oduvijek bio grad hrabrih, snažnih i inspirativnih žena – rekla je je Neva Tölle prilikom preuzimanja nagrade. Svoj put u aktivizam započela je, prisjeća se, nakon javnog istupa žene u časopisu Svijet koja je govorila o vlastitom iskustvu nasilja i pozvala druge da se uključe u rad na SOS telefonu.
– Čula sam poziv žene koja je govorila o osobnom iskustvu nasilja i pozvala Zagrepčanke da se pridruže edukaciji za rad na SOS telefonu. Javila sam se i tako je krenula priča – kazala nam je. Taj početak prerastao je u gotovo četrdeset godina rada sa ženama koje su preživjele fizičko, psihičko i institucionalno nasilje. No, kako kaže, kada su počinjale, sustav zaštite žena praktički nije postojao.
– Institucije su mogle reagirati tek kroz prekršaj remećenja javnog reda i mira, što je u praksi značilo da sam, ako sam preglasno vikala ili plakala, mogla završiti s prijavom. Danas je situacija ipak znatno drugačija i postoji pravni okvir koji štiti žene, a štitio bi još i više kada bi se pravila provodila dosljedno i bez iznimke – rekla je. U obrazloženju nagrade ističe se da angažman Neve Tölle nije bio samo aktivistički nego i snažno zagovarački: od pritiska za zakonske promjene i obrane autonomije organizacija civilnog društva do upozoravanja na diskriminatornu praksu i sekundarnu viktimizaciju žena u institucijama. A upravo o tim problemima N. Tölle je govorila i nakon dodjele. – Kad je riječ o borbi protiv nasilja nad ženama, stvari moramo promatrati na dvije razine – grad i državu. U nekim segmentima napravljeni su pomaci, ali sustav i dalje ima ozbiljne slabosti – rekla je. Posebno kritizira način na koji se nasilje ponekad sankcionira.
– Neke institucije države naprosto odbijaju dosljedno provoditi postojeće propise koji bi trebali štititi žene koje su preživjele nasilje – upozorila je. Još je oštrija bila govoreći o porukama koje takva praksa šalje. – Pretučem svoju ženu danas, ona me prijavi, završim na sudu i dobijem 50 posto smanjenu kaznu. To je poticaj, a ne odvraćanje – rekla je. Osvrnula se i na društvene trendove, osobito među mladima, za koje smatra da ponovno nameću tradicionalne uloge ženama.
– Poruke koje se danas šalju u javnom prostoru sugeriraju da žena treba biti podložna i dpa joj je mjesto u kuhinji i uz djecu, a takve poruke ne bi smjele određivati položaj žena u društvu – rekla je. Na pitanje je li tijekom svih tih godina, nakon brojnih teških slučajeva i suočavanja s ljudskom patnjom, ikada poželjela odustati, odgovara bez zadrške. – Ne, nipošto ne. Odustajanja nema jer kada bismo odustali kad je teško, tada ne bismo nikad ništa napravili – rekla je. Dobiveno priznanje, kaže, ne doživljava kao završetak puta, nego kao dodatni poticaj za nastavak borbe. – Ova nagrada mi je, prije svega, vjetar u leđa da nastavim istim tempom. To je i podsjetnik koliko je važno ne odustajati i nastaviti raditi za žene kojima je pomoć i dalje potrebna – zaključila je.
Mozemovka kojoj su glavni problem molitelji ma trgu. Traži, pazi sad, da ih se zabrani. Žena godine grada Zagreba. Pa dobro, kak to da su zene bile zlostavljane kad su molitelji bili zabranjeni? Jedina rečenica koju izjavi za tv je eto da se, kak ona veli, klečavci zabrane i to je to. Ma srami se baba.