Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEMATSKI PROGRAM

Muzej grada Zagreba slavi žene tijekom cijelog mjeseca! Ulaz im je u nedjelju besplatan, a tu je i niz događanja

Zagreb: Žive slike u Muzeju grada Zagreba
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
06.03.2026.
u 15:39

Besplatni su i svi događaji u sklopu Mjeseca žena. Prvi se održava 11. ožujka, posljednji 7. travnja, a program uključuje projekciju filma "Soy Nevenka", izložbu, radionicu, predavanje i dobrotvornu aukciju

I ove godine Muzej grada Zagreba cijeli je ožujak proglasio mjesecom žena, a za njih je tijekom cijelog mjeseca organizirao bogat tematski program. Treba spomenuti i da je ulaz ženama u nedjelju, na Međunarodni dan žena, slobodan, a besplatni su i svi  događaji u sklopu Mjeseca žena. 

Detaljan program počinje u srijedu, 11. ožujka u 11 sati, otvorenjem izložbe "Umjetnost pripovijedanja tekstilom" te predavanjem "Narativni tekstili" Gaby Franger i Tijane Jakovljević Šević. – Svojom specifičnom prezentacijom narativna tekstilna umjetnost pruža nam estetski užitak, ali i omogućuje da iskusimo kako žene diljem svijeta opisuju i promišljaju svoje svakodnevne živote; mnoge dnevne aktivnosti spajaju se u obliku ukrasne tapiserije, a razrađeni proces vezenja i šivanja impresivno prikazuje kako žene doživljavaju i gospodare svojim životima. Tekstilne slike pokazuju kako žene opetovano proizvode značenje i ljepotu kroz povezivanje, spajanje i zajedništvo – stoji u opisu događaja. 

Sljedećeg tjedna, 19. ožujka u 19 sati, održat će se pak projekcija filma "Soy Nevenka", odnosno "Zovem se Nevenka". Riječ je o filmu koji pripovijeda život Nevenke Fernández koja je, kao tada 24-godišnja pročelnica za financije grada Ponferrade, postala žrtvom emocionalnog i profesionalnog progona od strane gradonačelnika. Unatoč svemu, Nevenka odlučuje podnijeti prijavu, svjesna da će za to platiti vrlo visoku cijenu. Njezina okolina je ne podržava, društvo u Ponferradi okreće joj leđa, a mediji je izlažu javnom linču. Njezin slučaj pokreće u Španjolskoj ono što će mnogo kasnije postati poznato kao pokret #MeToo.

U petak, 27. ožujka između 13 i 15 sati održat će se radionica pod nazivom " S druge strane izloženoga: Rodna perspektiva u muzejskim prostorima" koju će voditi Urška Repar i Tina Palaić. – Rodna osjetljivost i nastojanja za ravnopravnom zastupljenošću spolova relativno su novi istraživački i muzeološki pristupi u muzeologiji. Proizlaze iz svijesti da muzejske izložbe stvaraju i pojačavaju određene narative o prošlosti i sadašnjosti, često ignorirajući rodnu perspektivu. Pritom stvaraju stereotipne i lažne slike rodnih odnosa ili ih ne problematiziraju.

Uzimanje u obzir rodne perspektive nije samo dodavanje sadržaja o ženama, već i temeljito propitivanje svih praksi institucije. Cilj je postići veću rodnu ravnopravnost, ukloniti predrasude i stereotipe vezane uz spol i seksualnost te zauzeti holistički pristup – promjene se moraju dogoditi u svim područjima, od načina na koji muzej nabavlja predmete do načina na koji komunicira s javnošću.

Radionica će predstaviti teorijske osnove i pristup analizi izložbi s konkretnim primjerima iz slovenskih muzeja. Nakon toga slijedi analiza odabranog dijela izložbe, koju ćemo provesti zajedno s polaznicima radionice. Radionica će završiti raspravom i evaluacijom analize", stoji u opisu događaja. 

Pretposljednji će se događaj održati u utorak, 31. ožujka u 19 sati. Riječ je o predstavljanju projekta "Ženski vodič kroz Zagreb" koji, "na tragu suvremenih historiografskih tendencija, simbolički ukazuje na ulogu i položaj žene u pojedinom razdoblju, društvenom polju i/ili u poretku svakodnevice grada Zagreba".  Projekt se u raznim formama i u suradnji s različitim udrugama u kulturi kontinuirano razvijao i realizirao od 2002. do 2006. godine. U novoj formi i s novim istraživačkim aktivnostima i proširenim timom istraživač/ic/a/, projekt je obnovljen u suradnji s Muzejom grada Zagreba i Zbirkom hrvatskih slikarica rođenih u 19. stoljeću, a u sklopu Mjeseca žena u Muzeju grada Zagreba prezentirat će se nove forme obnovljenog Ženskog vodiča kroz Zagreb.

U utorak, 7. travnja, održat će se dobrotvorna aukcija Restorativna pravda autorice Tanje Dabo. Svi prihodi namijenjeni su Udrugi Solidarna. – U projektu Restorativna pravda autorice Tanje Dabo nastojat će se postići simbolička, ali i stvarna restorativna pravda za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja. Zbog svoje izoliranosti i društvene isključenosti žene sklonjene u sigurne kuće su "nevidljive". Najčešće ne mogu u javnom prostoru zastupati same sebe i svoju djecu, boriti se za pravdu, a kamoli sebi i djeci osigurati restorativnu pravdu.

Ovim projektom želimo, kroz suradnju različitih aktera i koristeći besplatne radne usluge osoba koje su zbog svojih nedjela spram društva osuđene na rad za opće dobro, pomoći ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja u financijskom i zagovaračkom smislu, povećanjem javne vidljivosti ovog društvenog problema. Projekt će se sastojati od edukacijskih radionica šivanja i grafičkih tehnika, te rada za opće dobro. Na kraju Mjeseca žena u Muzeju grada Zagreba održat će se dobrotvorna akcija prodaje predmeta nastalih u sklopu projekta. Svi prihodi namijenjeni su Udruzi –  Solidarna – detalji su projekta. 

Ključne riječi
Zagreb Muzej grada Zagreba

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!