Muzej grada Zagreba slavi žene tijekom cijelog mjeseca! Ulaz im je u nedjelju besplatan, a tu je i niz događanja

I ove godine Muzej grada Zagreba cijeli je ožujak proglasio mjesecom žena, a za njih je tijekom cijelog mjeseca organizirao bogat tematski program. Treba spomenuti i da je ulaz ženama u nedjelju, na Međunarodni dan žena, slobodan, a besplatni su i svi događaji u sklopu Mjeseca žena.

Detaljan program počinje u srijedu, 11. ožujka u 11 sati, otvorenjem izložbe "Umjetnost pripovijedanja tekstilom" te predavanjem "Narativni tekstili" Gaby Franger i Tijane Jakovljević Šević. – Svojom specifičnom prezentacijom narativna tekstilna umjetnost pruža nam estetski užitak, ali i omogućuje da iskusimo kako žene diljem svijeta opisuju i promišljaju svoje svakodnevne živote; mnoge dnevne aktivnosti spajaju se u obliku ukrasne tapiserije, a razrađeni proces vezenja i šivanja impresivno prikazuje kako žene doživljavaju i gospodare svojim životima. Tekstilne slike pokazuju kako žene opetovano proizvode značenje i ljepotu kroz povezivanje, spajanje i zajedništvo – stoji u opisu događaja.

Sljedećeg tjedna, 19. ožujka u 19 sati, održat će se pak projekcija filma "Soy Nevenka", odnosno "Zovem se Nevenka". Riječ je o filmu koji pripovijeda život Nevenke Fernández koja je, kao tada 24-godišnja pročelnica za financije grada Ponferrade, postala žrtvom emocionalnog i profesionalnog progona od strane gradonačelnika. Unatoč svemu, Nevenka odlučuje podnijeti prijavu, svjesna da će za to platiti vrlo visoku cijenu. Njezina okolina je ne podržava, društvo u Ponferradi okreće joj leđa, a mediji je izlažu javnom linču. Njezin slučaj pokreće u Španjolskoj ono što će mnogo kasnije postati poznato kao pokret #MeToo.

U petak, 27. ožujka između 13 i 15 sati održat će se radionica pod nazivom " S druge strane izloženoga: Rodna perspektiva u muzejskim prostorima" koju će voditi Urška Repar i Tina Palaić. – Rodna osjetljivost i nastojanja za ravnopravnom zastupljenošću spolova relativno su novi istraživački i muzeološki pristupi u muzeologiji. Proizlaze iz svijesti da muzejske izložbe stvaraju i pojačavaju određene narative o prošlosti i sadašnjosti, često ignorirajući rodnu perspektivu. Pritom stvaraju stereotipne i lažne slike rodnih odnosa ili ih ne problematiziraju.

Uzimanje u obzir rodne perspektive nije samo dodavanje sadržaja o ženama, već i temeljito propitivanje svih praksi institucije. Cilj je postići veću rodnu ravnopravnost, ukloniti predrasude i stereotipe vezane uz spol i seksualnost te zauzeti holistički pristup – promjene se moraju dogoditi u svim područjima, od načina na koji muzej nabavlja predmete do načina na koji komunicira s javnošću.

Radionica će predstaviti teorijske osnove i pristup analizi izložbi s konkretnim primjerima iz slovenskih muzeja. Nakon toga slijedi analiza odabranog dijela izložbe, koju ćemo provesti zajedno s polaznicima radionice. Radionica će završiti raspravom i evaluacijom analize", stoji u opisu događaja.

Pretposljednji će se događaj održati u utorak, 31. ožujka u 19 sati. Riječ je o predstavljanju projekta "Ženski vodič kroz Zagreb" koji, "na tragu suvremenih historiografskih tendencija, simbolički ukazuje na ulogu i položaj žene u pojedinom razdoblju, društvenom polju i/ili u poretku svakodnevice grada Zagreba". Projekt se u raznim formama i u suradnji s različitim udrugama u kulturi kontinuirano razvijao i realizirao od 2002. do 2006. godine. U novoj formi i s novim istraživačkim aktivnostima i proširenim timom istraživač/ic/a/, projekt je obnovljen u suradnji s Muzejom grada Zagreba i Zbirkom hrvatskih slikarica rođenih u 19. stoljeću, a u sklopu Mjeseca žena u Muzeju grada Zagreba prezentirat će se nove forme obnovljenog Ženskog vodiča kroz Zagreb.

U utorak, 7. travnja, održat će se dobrotvorna aukcija Restorativna pravda autorice Tanje Dabo. Svi prihodi namijenjeni su Udrugi Solidarna. – U projektu Restorativna pravda autorice Tanje Dabo nastojat će se postići simbolička, ali i stvarna restorativna pravda za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja. Zbog svoje izoliranosti i društvene isključenosti žene sklonjene u sigurne kuće su "nevidljive". Najčešće ne mogu u javnom prostoru zastupati same sebe i svoju djecu, boriti se za pravdu, a kamoli sebi i djeci osigurati restorativnu pravdu.

Ovim projektom želimo, kroz suradnju različitih aktera i koristeći besplatne radne usluge osoba koje su zbog svojih nedjela spram društva osuđene na rad za opće dobro, pomoći ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja u financijskom i zagovaračkom smislu, povećanjem javne vidljivosti ovog društvenog problema. Projekt će se sastojati od edukacijskih radionica šivanja i grafičkih tehnika, te rada za opće dobro. Na kraju Mjeseca žena u Muzeju grada Zagreba održat će se dobrotvorna akcija prodaje predmeta nastalih u sklopu projekta. Svi prihodi namijenjeni su Udruzi – Solidarna – detalji su projekta.