Poslušaj
PROBLEMI S ORGANIZACIJOM PRIJEVOZA

FOTO/VIDEO Evo kako to izgleda kad vas tramvaj pusti tamo gdje nema stanice: Put uz prugu Zagrepčani si već utabali

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL
1/11
Autor
Hana Ivković Šimičić
06.03.2026.
u 11:26

Uspostavljanje privremenog stajališta u zoni rotora nije moguće zbog nepostojanja prometno-tehničkih uvjeta te spoja samog stajališta na pješačke tokove, kazali su nam ranije iz ZET-a

Kako smo pisali prije nekoliko dana, zbog radova na okretištu Zapruđe vezanih uz rekonstrukciju Sarajevske ceste, tramvajske linije 6, 8 i 14 produljile su svoje trase. Tako linija 6 sada vozi do Savskog gaja, odnosno rotora, ali ono što putnicima stvara problem je to što ondje nije osigurana stanica za iskrcaj i ukrcaj putnika, nego se izlazi ili ulazi na stanici kod Savskog gaja. 

Ljudi tako moraju izlaziti na stanici ispod rotora, prelazi preko pruge i hodati do iduće stanica. Pješački put kojim se koriste već je postao utaban, kako pokazuju fotografije s terena. O svemu smo se, podsjetimo, obratili i ZET-u, koji nam je objasnio je da riječ o privremenoj regulaciji prometa, što znači da se primjenjuje se dok ne završe radovi na izgradnji uklopa nove tramvajske pruge kroz Sarajevsku cestu na postojeće tramvajsko okretište u Zapruđu. – Kraj radova očekuje se krajem ožujka ili početkom travnja i tada se tramvajske linije u Novom Zagrebu vraćaju na uobičajene trase – istaknuli su iz ZET-a.

FOTO/VIDEO Evo kako to izgleda kad vas tramvaj pusti tamo gdje nema stanice: Put uz prugu Zagrepčani si već utabali

Mnogi se Zagrepčani pitaju zašto stanica za iskrcaj, odnosno ukrcaj putnika nije kod rotora, a iz ZET-a su sada pojasnili o čemu je riječ. – Trenutačna organizacija prometa na rotoru Savski gaj bitno se razlikuje od organizacije za vrijeme radova na izvanrednom održavanju Jadranskog mosta, kada je tramvajski promet preko mosta bio u prekidu i nije bilo ispreplitanja linija na okretištu kao danas – objasnili su iz ZET-a. – Uspostavljanje privremenog stajališta u zoni rotora nije moguće zbog nepostojanja prometno-tehničkih uvjeta te spoja samog stajališta na pješačke tokove – dodali su.

Spoj tramvajske linije 6 i linije 14 sa stajališta Savski gaj do stajališta Savski gaj–rotor, moguće je ostvariti, istaknuli su iz ZET-a, korištenjem linije 7 u oba smjera. Putnici također mogu koristiti autobusne linije 109 (Črnomerec – Dugave), 222 (Remetinec – Žitnjak) i 234 (Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište) u Savskom gaju, koristeći pješački pothodnik i pješačke tokove do autobusnog stajališta.

LI
liliZG
11:56 06.03.2026.

sve ove slike samo pokazuju lijenost pješaka koji ne žele koristiti pješačke prolaze i nogostupe , već si "krate" put bauljanjem uz prugu dok nekog od njih ne pregazi tramvaj pa ćemo opet plakati na stranicama raznih glasila.

FOTO/VIDEO U pola sata izbrojali smo više od 100 ovih prometnih prekršaja u Zagrebu, u Gradu kažu: 'Želimo sami početi kažnjavati'

Na tramvajskom stajalištu kod Nehajske tako smo tijekom 15 minuta evidentirali 55 vozača u prekršaju, a većina ih se u žutu traku prebacila kako bi izbjegla dugačku kolonu koja se stvorila pred semaforom kod Susedgradske ulice. Među njima su bili, inače, vozači automobila, kombija, motora i kamiona, pa čak i jednog policijskog vozila.

