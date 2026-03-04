Zagrepčanka htjela rođendan djeteta slaviti u prostoru mjesnog odbora, odbili je. Grad: 'Dopušteno je, ali...'

Gdje proslaviti dječji rođendan ako stan nije dovoljno velik, a igraonice su preskupe? Jedna Zagrepčanka iz Sesveta mislila je da je rješenje pronašla u prostoru mjesnog odbora, no ubrzo je stigao odgovor: zahtjev je odbijen. Svoje je iskustvo podijelila u kvartovskoj Facebook grupi, pitajući susjede je li itko uspio dobiti prostor na korištenje. – Pošto sad sve ide preko Grada Zagreba, nama je svaki put odbijeno. U pitanju je prvi rođendan u Žerjavincu u mjesnom odboru i dobila sam samo da je zahtjev odbijen. Iz kojeg razloga ni Bog dragi to ne zna – napisala je u objavi koja je brzo pokrenula raspravu među stanovnicima.

Zbog toga smo upit poslali Gradu Zagrebu, koji objašnjava da je procedura korištenja prostora mjesnih odbora jasno propisana Načelima korištenja, koja su javno dostupna na službenim internetskim stranicama, kao i Zaključkom o prostorima mjesne samouprave. Dodaju da se prostori mjesne samouprave mogu koristiti redovno ili kratkotrajno, a zahtjev mogu podnijeti pravne i fizičke osobe, pod uvjetom da se time ne ometa rad mjesne samouprave.

– O zahtjevima za kratkotrajno korištenje prostora odlučuje predsjednik mjesnog odbora ili drugi član vijeća kojega za to ovlasti vijeće mjesnog odbora. Nakon toga nadležno upravno tijelo za poslove mjesne samouprave provodi provjeru usklađenosti zahtjeva s načelima korištenja te donosi konačnu odluku o odobravanju ili odbijanju zahtjeva – pojašnjavaju. Iz gradske uprave ističu da je najčešći razlog odbijanja zahtjeva pokušaj da se prostor dobije besplatno za privatne svrhe.

– Najčešći razlog odbijanja zahtjeva jest podnošenje zahtjeva za nenaplatno korištenje prostora u privatne ili komercijalne svrhe, što je protivno utvrđenim Načelima korištenja – poručuju. Prostor bez naknade mogu koristiti gradska upravna tijela, ustanove u vlasništvu Grada Zagreba, organizatori programa u suorganizaciji s Gradom ili mjesnom samoupravom te političke stranke i kandidacijske liste zastupljene u tijelima mjesne samouprave i Gradskoj skupštini. – Prostor bez naknade mogu koristiti i subjekti koji ga koriste u humanitarne i društveno korisne svrhe, uz procjenu vijeća mjesnog odbora i nadležnog gradskog upravnog tijela – dodaju.

S druge strane, za privatne proslave, poput rođendana, korištenje prostora moguće je, ali uz plaćanje. – Korisnicima koji prostor koriste u privatne svrhe ili za obavljanje tržišne djelatnosti korištenje se naplaćuje sukladno Zaključku. Slijedom navedenog, korištenje prostora za privatne proslave dopušteno je, ali isključivo uz plaćanje naknade – navode iz Grada. Naknade se određuju ovisno o vrsti prostora i vremenu korištenja. Tako se, primjerice, uredske prostorije naplaćuju od 8,50 do 21 euro po satu, dok se dvorane naplaćuju prema kvadraturi, od 0,12 do 0,42 eura po četvornom metru na sat, ovisno o kategoriji prostora. Korisnici koji dobiju odobrenje dužni su pritom pridržavati se niza pravila: koristiti prostor samo u odobrenom terminu i za namjenu za koju je odobren, slijediti upute nadležnih zaposlenika ili domara te nakon korištenja prostor vratiti u prvobitno stanje. To uključuje čišćenje prostora, uklanjanje vlastitih stvari i brigu da ne dođe do oštećenja inventara ili ometanja drugih korisnika.

Grad također napominje da predsjednik mjesnog odbora može odbiti zahtjev ako postoje negativna iskustva s određenom vrstom korištenja prostora, primjerice ako je prostor ranije vraćen oštećen ili neuredan. – Protiv odluke o odbijanju zahtjeva žalba nije predviđena – poručuju. Podaci za područje Sesveta pokazuju i koliko je interesa za korištenje ovih prostora. – Od rujna 2025. godine, kada je aplikacija javno implementirana, do kraja iste godine na području Sesvete zaprimljeno je ukupno 129 zahtjeva za korištenje prostora. U tom je razdoblju odobreno 46 zahtjeva, 32 podnositelja su naknadno odustala, dok je 51 zahtjev odbijen. Od ukupno 51 odbijenog zahtjeva, njih 29 odnosilo se na nenaplatno korištenje prostora u privatne ili komercijalne svrhe – zaključuju iz Grada Zagreba.