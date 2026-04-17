Krenuli na posao pa ostali u šoku: Put u Zagrebu preko noći – blokiran!

Potpuno zatvaranje prolaza prema Buzinu u novozagrebačkom naselju Sveta Klara izazvalo je pravi val reakcija među građanima, koji su o svemu počeli raspravljati na društvenim mrežama. Sve je krenulo objavom koja je upozorila da je put u potpunosti blokiran. Prema riječima stanovnika, blokade su postavljene tako da onemogućuju prolaz i pješacima i vozilima, pa su se neki prisiljeni snalaziti na neobične načine. – Ulovila sam trenutak gdje je dečko morao preskočiti prepreku da bi prošao. Ljudi koji su ujutro išli na posao sada se nemaju kako vratiti, osim obilazno ili preskakanjem – navodi autorica objave. Posebno ih smeta što, kako tvrde, nije ostavljen ni minimalan prolaz za pješake. – Ne znam kako je ovo dopušteno, barem se trebao ostaviti koridor za prolaz – poručuju.

Dio građana ističe da je riječ o čestici koja je, prema dostupnim podacima, u vlasništvu Grada Zagreba i vodi se kao javno dobro u općoj uporabi, zbog čega smatraju da nitko nema pravo jednostrano zatvoriti prolaz. – Ako je to javno dobro, onda je onaj tko je postavio blokade građanima onemogućio korištenje površine koja pripada svima – ističe jedan od komentatora.

Pojedini pak nagađaju da bi blokade mogle biti povezane s pokušajem sprječavanja ilegalnog odlaganja otpada, što je problem koji se na toj lokaciji spominje godinama. – To se često radi nakon čišćenja divljih deponija, kako bi se spriječilo novo odlaganje – navodi jedna građanka No, većina ipak smatra da takvo rješenje ne može ići na štetu stanovnika. – Ako je to razlog, onda se problem treba riješiti drugačije, a ne da se ljudima onemogući prolaz – poručuju.