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ŽENA OZLIJEĐENA

Preminuo motociklist iz strašne nesreće kod Vjesnika, uhićen vozač auta, policija objavila što se dogodilo

Dvoje ozlijeđenih u prometnoj nesreći u blizini Vjesnikovog nebodera
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
14.06.2026.
u 11:59

Liječnička pomoć 33-godišnjaku pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje kasnije preminuo. Putnica je prevezena u Klinički bolnički centar Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena

Preminuo je motociklist iz teške prometne nesreće koja se sinoć oko 20 sati dogodila kod Vjesnikova nebodera. "26-godišnjak je upravljao osobnim automobilom marke Audi zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se Zagrebačkom avenijom u smjeru istoka. Dolaskom do raskrižja sa Savskom cestom i Slavonskom avenijom, koje je regulirano semaforima koji su u trenutku prometne nesreće radili automatski i ispravno, prošao je pored prometnog znaka 'zabrana skretanja ulijevo', ušao u raskrižje te naletio na motocikl marke Piaggio zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 33-godišnjak. Vozač nije propustio motocikl koji mu je dolazilo iz suprotnog smjera i zadržavao svoj smjer kretanja", javlja policija. 

Motociklist je upravljao prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom, odnosno bez položenog vozačkog ispita A kategorije, a prevozio je 21-godišnju putnicu. Kretao se Slavonskom avenijom u smjeru zapada i prolazio ravno kroz raskrižje. Za njegov smjer kretanja na semaforu je bilo upaljeno zeleno svjetlo te je imao prednost prolaska u odnosu na vozača osobnog automobila.

Liječnička pomoć 33-godišnjaku pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje kasnije preminuo. Putnica je prevezena u Klinički bolnički centar Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena.
 
Za vrijeme obavljanja očevida, od 20.10 do 21.40 sati bio je obustavljen tramvajski promet Savskom cestom. "Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, 26-godišnji vozač je uhićen te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku", dodaje policija.

Ključne riječi
motociklist Vjesnik Zagreb prometne nesreća

Komentara 2

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AN
Antonio1952
12:19 14.06.2026.

Jedan vozi bez vozacke, dok drugi nepostuje pravila voznje i kriva policija. Uvijek je kriv netko treci, cudan mentalitet.

CO
CommonSense
12:05 14.06.2026.

U ovom slučaju policija PU ZG ima također "krvave ruke". Svojim ne djelovanjem, izostankom svakodnevne kontrole prometa dali su vjetar u leđa pojedincima koji krše pravila jer - mogu.

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Osvrnuo se i na problem rješavanja sigurnosti. – Po meni je to dosta tendenciozno. Jedna traka je ukinuta kako bi se uspostavila biciklistička na Deželićevoj, kao što znate ona je doista korištena. Istina je da je napravljena na nogostupu i ako mene pitate, nisam sretan da se biciklističke staze rade na nogostupu, da se uzima prostor pješacima, da se, pogotovo u Donjem Gradu gdje ima dosta pješaka, stvara dodatna kolizija između pješaka i biciklista. Ako mene pitate, to rješenje nije konačno. Ali svakako je bolje nego što je bilo, ta ulica ima velik broj biciklista koja idu kroz nju u oba smjera – rekao je.

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