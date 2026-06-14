Preminuo motociklist iz strašne nesreće kod Vjesnika, uhićen vozač auta, policija objavila što se dogodilo

Preminuo je motociklist iz teške prometne nesreće koja se sinoć oko 20 sati dogodila kod Vjesnikova nebodera. "26-godišnjak je upravljao osobnim automobilom marke Audi zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se Zagrebačkom avenijom u smjeru istoka. Dolaskom do raskrižja sa Savskom cestom i Slavonskom avenijom, koje je regulirano semaforima koji su u trenutku prometne nesreće radili automatski i ispravno, prošao je pored prometnog znaka 'zabrana skretanja ulijevo', ušao u raskrižje te naletio na motocikl marke Piaggio zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 33-godišnjak. Vozač nije propustio motocikl koji mu je dolazilo iz suprotnog smjera i zadržavao svoj smjer kretanja", javlja policija.

Motociklist je upravljao prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom, odnosno bez položenog vozačkog ispita A kategorije, a prevozio je 21-godišnju putnicu. Kretao se Slavonskom avenijom u smjeru zapada i prolazio ravno kroz raskrižje. Za njegov smjer kretanja na semaforu je bilo upaljeno zeleno svjetlo te je imao prednost prolaska u odnosu na vozača osobnog automobila.

Liječnička pomoć 33-godišnjaku pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje kasnije preminuo. Putnica je prevezena u Klinički bolnički centar Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena.



Za vrijeme obavljanja očevida, od 20.10 do 21.40 sati bio je obustavljen tramvajski promet Savskom cestom. "Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, 26-godišnji vozač je uhićen te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku", dodaje policija.